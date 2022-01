Los órganos de nuestro cuerpo a los que afecta más o menos la variante ómicron

Las autoridades sanitarias siguen comunicando a diario decenas de miles de nuevos contagios por COVID. Sin embargo el número de ingresos y de enfermos que van a la UCI son, en comparación con las anteriores olas, bastantes menores. Cifras que podrían estar indicando que el coronavirus se está haciendo más contagioso pero menos dañino para el organismo infectado.









Si las anteriores versiones del virus se cebaban en los pulmones, causando numerosos casos de neumonías graves y muy graves, ómicron afectaría a las vías altas: nariz y garganta y cursaría su infección con una mayor levedad. Así se pone de evidencia en diferentes estudios a los que alude el diario británico The Guardian “estos estudios han encontrado que ómicron no daña los pulmones de las personas tanto como la variante delta y otras variantes anteriores de Covid". Estos estudios aún no han sido revisados por otros científicos

INVESTIGACIONES

Aún así “el resultado de todas las mutaciones que hacen que ómicron sea diferente de las variantes anteriores es que puede haber alterado su capacidad para infectar diferentes tipos de células", ha señaladoDeenan Pillay, profesor de virología en el University College de Londres. “En esencia, parece ser más capaz de infectar el tracto respiratorio superior, es decir, las células de la garganta. Por lo tanto, se multiplicaría en las células más fácilmente que en las células profundas del pulmón. Esto es realmente preliminar, pero los estudios apuntan en la misma dirección ”.









Por otra el Grupo de Investigación de Virología Molecular de la Universidad de Liverpool publicaban hace unos días otro estudio preliminar que conduce a pensar que ómicron provoca una "enfermedad menos grave" en ratones, según el profesor James Stewart. El documento mostró que los ratones infectados con ómicron pierden menos peso, tienen cargas virales más bajas y experimentan una neumonía menos grave.

Pero advierten de que estos primeros indicios “son buenas noticias” no hay que bajar la guardia porque se siguen produciendo muertes y no podemos, de repente, quitarnos las mascarillas. Por último el laboratorio Neyts de la Universidad de Lovaina en Bélgica encontró resultados similares en hámsteres, con una carga viral más baja en los pulmones en comparación con otras variantes. El profesor Johan Neyts dijo que esto podría deberse a que el virus infectaba mejor a los humanos que a los hámsteres, a que tenía más probabilidades de infectar el tracto respiratorio superior y que provocaba una enfermedad menos grave.

