Los datos de la Encuesta de Población Activa sitúan a Jaén con una tasa de paro de un 24,25%

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2021, hechos públicos hoy, sitúan a Jaén con una tasa de paro de un 24,25%. La tasa de actividad se sitúa en el 51,73%, con 207.500 ocupados. Jaén es la segunda provincia del estado con más tasa de paro, situándose casi 3 puntos por encima de la media andaluza (21,58%), y 9 puntos por encima de la media nacional (15,26%) distanciándonos aún más de la tendencia del resto del estado.

Por sexos, en los hombres encontramos que 126.000 están ocupados y 31.900 parados, con una tasa de actividad 60,28% y una tasa de paro del 20,19%. En mujeres ocupadas hay 81.400 y paradas en nuestra provincia 34.509 con una tasa de actividad del 43,36% y una tasa de paro del 29,78%, es decir un 9,59% más de mujeres respecto a los hombres en paro. Con estos datos, la tendencia sigue siendo que el paro afecta más al género femenino que sigue padeciendo discriminación laboral a la hora de contratarlas. En total, en la provincia 66.409 personas no tienen trabajo. Para CCOO esta es "una lacra que sigue en aumento sino se pone remedio a la fatídica reforma laboral, la cual está más que comprobado que no solo no funciona sino que sigue teniendo un marcado carácter secesionista entre géneros".

"Lamentablemente Jaén, sigue padeciendo unos niveles insoportables de desempleo y la recuperación económica en la provincia no puede hacerse como ha venido haciéndose hasta ahora a costa de la precariedad laboral de los trabajadores, bajos salarios, políticas de austeridad y recortes del gasto público que solo han conseguido reducir las rentas y salarios, medidas que imposibilitarán la reactivación del consumo y en definitiva el aumento de la actividad productiva capaz de superar la crisis de COVID 19 con una salida favorable para la mayoría de la sociedad", lamenta Francisco Cantero, Secretario General de CCOO Jaén.

"Esa no puede ser la senda del crecimiento que esta provincia necesita ni el modelo productivo de nuestro futuro: empleos de baja calidad en sectores de bajo valor añadido. Sin empleo industrial, sin servicios de alto valor, especializándonos cada vez más en actividades de servicios de turismo y de temporada agrícola, la economía jienense y el empleo tienen un mal futuro",aseveran desde el sindicato.

Por eso, "el empleo, la protección y la lucha contra la desigualdad en este periodo pandémico serán precisamente las reivindicaciones que centran la labor de CCOO en 2021” resalta el Secretario General. Para nuestro sindicato "es también fundamental para ayudar a dinamizar la economía y crear empleo elevar los salarios a través de la negociación colectiva".