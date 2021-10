Los agricultores andaluces vuelven a sacar los tractores a la calle

Las organizaciones representativas del sector agrario andaluz han convocado a todos los agricultores y ganaderos de la región a una caravana de tractores y vehículos que tendrá lugar el jueves 14 de octubre en Sevilla en defensa de una PAC "justa", para pedir al Gobierno que rectifique su propuesta.



Los vehículos agrícolas y particulares están convocados a las 10:00 horas en la explanada trasera del estadio Benito Villamarín, desde donde saldrá en ida y vuelta en una caravana por la Avenida de la Palmera, una de las más transitadas de la capital andaluza.



Los representantes de las organizaciones convocantes (ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía) tienen previsto reunirse también con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.



El sector protestará para exigir al ministro de Agricultura, Luis Planas, que rectifique su propuesta de plan estratégico de la PAC, ya que considera que el planteamiento de ecoesquemas y regiones productivas planteado provocaría pérdidas de más de 180 millones de euros anuales a los agricultores y ganaderos andaluces. Han advertido de que si no se modifica la caravana agrícola será la primera de un periodo "de movilización permanente" que no terminará "hasta que se atienda y se reconozca el esfuerzo" de la región.



Han explicado que el modelo productivo que se está diseñando en ese plan estratégico no refleja el potencial productivo del campo andaluz y que se establece un máximo de veinte regiones, lo que "penaliza la diversidad productiva de Andalucía".



Han avisado de que esta propuesta supondría pérdidas de más de 180 millones anuales para los agricultores y ganaderos de Andalucía y que más de 50.000 perceptores podrían quedar fuera del sistema de ayudas si se endurece la propuesta en la línea demandada por algunas comunidades autónomas.