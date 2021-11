Las verduras que contienen más vitamina C que naranjas y limones

La Vitamina C tiene fama de aliviar y prevenir los catarros. No pocos de nosotros hemos tomado zumo de naranja o de limón convencidos de que nos ayudaría a escapar de los enfriamientos, tan habituales en esta época del año, sin embargo hay una larga lista de veruras y frutas que contienen, igual o más, vitamina C que los cítricos antes citados y cuya ingesta nos pueden ayudar a reforzar el sistema inmunológico









Según los expertos de Medline, nuestro cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena. Por lo tanto, es importante incluir muchos alimentos que contengan esta vitamina en la dieta diaria. Durante muchos años, la vitamina C ha sido un remedio casero para el resfriado común. Sin embargo las investigaciones muestran que, para la mayoría de las personas, los suplementos de vitamina C o los alimentos ricos en dicha vitamina no reducen el riesgo de contraer el resfriado común. Eso sí,las personas que toman suplementos de vitamina C regularmente podrían tener resfriados ligeramente más cortos o síntomas algo más leves. Y advierten de que tomar un suplemento de vitamina C después de que empiece un resfriado no parece servir.





Las verduras que son las mayores fuentes de vitamina C incluyen: Brócoli, coles de Bruselas y coliflor Pimientos rojos y verdes Espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja como la patatay tomates . Es la lista que ofrece en Instagram la cjuenta "Curiosidad Alimentaria"

Los requerimientos de vitamina C dependen del sexo, edad, actividad física, lactancia, embarazo. La Organización Mundial de la Salud establece como requerimiento diario 45 mg de vitamina C. Sí no se ingiere la cantidad suficiente de esta vitamina nos podemos enfrentar a una enfermedad como el Escorbuto que se manifiesta cuando exuste una carencia grave de vitamina C (ácido ascórbico) en la alimentación. El escorbuto causa debilidad general, anemia, gingivitis y hemorragias cutáneas.

??La revista científica BBC Focus realizo un ranking de los alimentos que más vitamina C aportan por cada 100g:



1??#Guayaba (228mg)

2??#Grosella negra (200 mg)

3??#Pimiento rojo (190 mg)

4??#Chile (144 mg)

5??#Perejil (120 mg).

6??#Kiwi (93 mg)7??#Repollo (93 mg)

8??#Brócoli (89 mg)

9??#Coles de Bruselas (85 mg)

? #Fresas (80 mg).

??La #naranja contiene en promedio 50 mg/100g