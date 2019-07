Las divinas palabras de Ernesto Medina: Tirando piedras

Hay una película de Ken Loach que se llama “Lloviendo piedras”, título que tiene su encanto poético. De haberse venido el director británico por la ciudad de Jaén presumiblemente hubiera cambiado algo el nombre. Quizá habría aparecido en los carteles “Tirando piedras”. La historia que cuenta Loach, como todo lo que rueda, es social. Un fontanero inglés que mantiene a la familia con un escaso subsidio de desempleo decide embarcarse en lo que sea menester para que su hija lleve un traje de princesa el día de su primera comunión. La esperanza y la tenacidad frente a una crisis económica que hace que caigan chuzos de punta.

No es ajeno Jaén a esta marginalidad económica, pero como “pa chulos nosotros” gustamos de añadir desgracias a las que nos infiere la mala suerte, el destino o la desidia de nuestros desgobernantes. No es suficiente con que lluevan piedras del cielo en forma de paro, baja renta per cápita, endeudamiento municipal, inversiones fallidas, despoblación o la fuga de los jóvenes preparados y emprendedores. No, dilectos oyentes, si hay sequía pétrea, ya se ocupan algunos salvajes de provocar tormentas de patuscazos, como los que le han tirado a un grupo de turistas cuando visitaban el refugio antiaéreo de Santiago. Cuentan los guías que no es la primera vez que suceden hechos semejantes; que también llegan los niñatos con litronas y altavoces a toda mecha para hacer su gracia. Bromitas que hasta la fecha han quedado impunes.

Ignoro cuándo y dónde se le perdió la autoestima a nuestra ciudad. Recobrarla requiere paciencia, trabajo y cosecha de frutos. Lo que es inadmisible es que el gamberrismo campe a sus anchas por falta de autoridad. No admito el lodazal en que queda convertido el ferial después de cada botellón. No tolero las meadas y cagadas de los perros en las calles en lugar de los sofás o pasillos de sus dueños, aunque he de reconocer que en este aspecto mejoramos. Pero que la ausencia de autoridad impida el progreso económico de la ciudad por pequeño que sea es, repito, I-NAD-MI-SI-BLE e IN-TO-LE-RA-BLE. Salvo que yo, en mi ignorancia, no esté al corriente de que promocionamos un turismo diferente, el de actividades de alto riesgo. O que vayamos a patentar paraguas no sólo resistentes al aire de Jaén sino también a las pedradas. ¡Ay, Jaén, Jaén! Y la autoestima ciudadana desparecida y sin visos de que vaya a ser encontrada.

Palabras, divinas palabras.