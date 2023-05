Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Palodú en Los Jardinillos

Según la época del año cambia los frutos silvestres que, perfectamente alineados, ofrece al viandante. Acerolas, madroños, moras, majoletas, azufaifas, chumbos comparten espacio con raíces de paloduz. Mi madre nos daba una peseta para comprar las más finas -las gruesas valían un duro- con la condición de que no las chupásemos delante de ella porque le daban dentera.

En una esquina del tenderete hay siempre laurel. Injertado en canela, supongo. Más otras hierbas aromáticas prestas para condimentar caracoles u otros guisos giennenses: hierbabuena, tomillo, mejorana, hinojo, romero, toronjil, hierbaluisa, albahaca. Suele quemar, además, incienso, por lo que antes de que el paseante repare en los colores el aroma lo atrae a aquel sencillo puesto en el que sin embargo yacen mis recuerdos de niñez.

De pronto en mayo hace frío. El calor ha desaparecido de los cielos. También de los corazones. El personal ha vuelto a sacar la ropa de invierno. Se nos ha trastocado el ánimo con estas veleidades meteorológicas. Apelarán los viejos a que si marzo mayea, mayo marcea. Pero este cambio a trasmano de pronto me sitúa ante una ciudad mortecina a la que, no obstante, sigo queriendo. Veo las arrugas y cicatrices de Jaén en cada callejón, en cada esquina, en todas las baldosas sueltas que necesitan cemento para que al pisarlas no salpiquen goterones grises y pestilentes que manchan los bajos de los pantalones.

Escucho los mismos cantos de sirena que dentro de una semana, cuando los carteles electorales carezcan del sentido que la nula imaginación política no supo darles, graznarán.

Necesito creer. Quiero recuperar las ganas. Las personales y las públicas. Usted también, compañero desengañado. Por eso me aferro a la sencillez del puesto ambulante de los Jardinillos. César Carcelén podría fotografiarlo para que pasase por una ciudad medieval de la Toscana o la Provenza. Jaén está en la humildad de esas plantas de nuestros montes cercanos que nos alientan a la vida.

Llueve en mayo. A lo mejor se salva la cosecha de aceituna. Quizá los milagros existan. Pero hay que salir a buscarlos como imagino al recolector que no conozco de los Jardinillos cabe la estatua de Bernardo López. El poeta grita que no quiere volver a oír sus versos –“oigo, patria, tu aflicción”- nunca más. Ofrece a cambio, la voluntad y la esperanza del paloduz de cuando éramos felices.