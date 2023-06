Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Palabras con "D"

...

sea yo por aquello de mi nula tolerancia con la “maldita primavera” que cantaba Yuri. Aunque bien pensado razones para la queja-llanto-planto-lamento no me faltan. Por lo que, con su aquiescencia, dilectos oyentes, paso a exponerles algunos de los motivos que me mueven a este apesadumbrado discurso.

No esperaba yo alfombras rojas, pero cuán hermoso hubiera sido que aquí Agudo, don Antonio, y López, don Ángel, hubieran abierto estas divinas palabras con el corte de la pasada semana en que yo vaticinaba quién sería el nuevo alcalde. Porque saberlo, parece que lo sabía todo Jaén. Pero mojarse públicamente creo que hubo bastantes menos. Para una vez que un servidor se anota un tanto, por mucho que sea a portería vacía, un poquito de fanfarrias era lo suyo.

Lamentable el discurso del alcalde saliente. Otro que sabía que Jaén Merece Más era la derechona de toda la vida en versión giennense 2023. Salvo, que claro está, lo hubieran votado a él. Entonces el incienso de la progresía y el reconocimiento político para los que han sido condenados al averno.

Tampoco han andado muy listos los nuevos munícipes que han asumido el gobierno de la ciudad. Si hay un acuerdo con 101 medidas, se reparten fotocopias a los periodistas en la rueda de prensa donde se anuncia el pacto, ipso facto a las redes sociales el documento y tapadas bocas antes de que se abran. ¡Pardillos! Esto es política, en la que nunca se toman prisioneros. Deseo fervientemente que en la gestión de la ciudad anden una mijita más espabilados.

Les conté someramente a la Dama de Cubero y a Culcas de qué trataban estas divinas palabras. “No dejas olivo con aceitunas - versión jaenera del clásico “no quedó títere con cabeza” según la inspiración de la Dama de Cubero”-. Estás desaforado-despendolado-desmadrado. Acaso lleves razón. Será que yo ahora lo veo todo con los ojos del amor”. Inmediatamente le dio un piquito a Culcas, mientras yo aprovechaba para pedir una “Alcázar leyenda”. Que no estaba muy fría. Pero contuve la protesta por no romper el hechizo de los enamorados.

Al salir, vi dos relámpagos, cayeron cinco goterones y fuese la lluvia que se prometía torrencial. Poco después, unos truenos presagiaron el diluvio universal que se quedó en nada. La secuencia lluviosa de amagar y no dar se repitió ad nauseam. Pues eso, o son unos tiempos decepcionantes o yo estoy que no hay quien me aguante.

