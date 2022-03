El jurado declara culpable de malversación al exalcalde de Linares

El exalcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández ha sido declarado culpable de malversación de caudales públicos por un jurado popular en un juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Jaén que ha quedado visto para sentencia. El jurado, que ha estado compuesto por nueve personas y dos suplentes y ha deliberado en menos de 24 horas, ha decidido por mayoría absoluta y no por unanimidad la declaración de culpabilidad de Fernández y se ha mostrado favorable a que se pueda solicitar un indulto parcial del acusado al Gobierno de la Nación.



El Ministerio Fiscal, que solicita una pena de prisión de cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación absoluta, y la acusación particular del PSOE, que ha solicitado ocho años de prisión y otros diez de inhabilitación, se han sumado al veredicto, y el caso ha quedado visto para sentencia.



La Fiscalía consideraba que Fernández sustrajo1.700 euros mensuales de las cuentas del grupo municipal socialista, entre junio de 2011 y noviembre de 2017, como portavoz del grupo municipal del PSOE y al margen de su sueldo como alcalde, sin el conocimiento ni consentimiento del resto de los concejales socialistas.



Estas aportaciones provenían de fondos públicos del Ayuntamiento de Linares, legalmente aprobadas por acuerdo plenario para cada uno de los grupos municipales y que en el caso del grupo municipal socialista giraba en torno a los 50.000 euros anuales, cantidades que en ningún momento se podían destinar al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación.

A la salida de la Audiencia, el exalcalde de Linares, Juan Fernández, ha calificado de “sinvergüenzas”, “inquisidores” y “mentirosos” a los que le han acusado y a los testigos, ha tachado de manipulación todo el proceso judicial por “la mentira, la maldad y la suma de poderes, político y judicial" y ha añadido que "desde la instrucción este juicio no se tenía que haber producido.”.



"Me encajonaron para que viniera aquí, para que un jurado popular de personas que no tienen conocimiento de la materia digan si los fondos son públicos o privados” ha señalado Fernández. El exregidor ha afirmado que es mentira lo que han dicho y que no han tenido en cuenta el informe de intervención en el que se dice que no hay ningún perjuicio para el Ayuntamiento.



Respecto a los testigos, a los que ha llamado “inútiles y embusteros”, ha declarado que estaban políticamente preparados porque reciben una nómina de la Diputación, “el PSOE los ha premiado con puestos de trabajo en el ente provincial”.



El exalcalde, que ha asegurado que va a seguir enfrentándose al poder político y judicial, ha criticado que no hayan permitido careos para que lo viese el jurado, por todo ello va a recurrir, “llegaré hasta el final aunque me tope con más justicia”. “No crean que me han derrotado”voy a seguir plantando cara porque esto es la vergüenza de una sociedad y de lo que tiene que ser una administración de justicia, lo han manipulado todo", ha aseverado.