La Junta vacuna sin cita el sábado en el Centro de Salud de La Carolina

La Consejería de Salud y Familias, a través del Área Sanitaria Jaén Norte, vacuna el próximo sábado día 24 en La Carolina, en una jornada extraordinaria de vacunación, con dosis de Janssen para nacidos entre los años 1981 a 1954, es decir, a partir de los 40 hasta los 67 años.

La convocatoria está dirigida a usuarios del Área Sanitaria Jaén Norte que conforma los municipios de La Carolina, Carboneros, Guarroman, Castellar, Linares, Bailen, Marmolejo, Castellar, Jabalquinto,Venta de los Santos, Estación Linares Baeza, Baños de la Encina, Navas de San Juan, Arquillos, Sorihuela del Guadalimar,Campillo del río, Torreblascopedro, Villanueva de la Reina, Santisteban del Puerto, Vilches, Aldeaquemada, Aldeahermosa y Guadalen.

La cita es para todos los que se encuentren en esos tramos de edad que aún no hayan sido vacunados, que no tengan COVID, que no estén en aislamiento por COVID y que no hayan pasando el COVID hace menos de seis meses. Quienes cumplan estos requisitos pueden acudir sin necesidad de tener cita previa, al Centro de Salud de La Carolina de 9 a 12.00 horas.

Desde esta Área Sanitaria se hace un llamamiento público a la ciudadanía para que acuda a esta cita. El objetivo de esta vacunación extraordinaria es captar a las personas de estos tramos de edad que, por diversos motivos, queden pendientes de recibir sus correspondientes dosis. Asimismo, se recuerda a quienes reúnan estas características, o que no puedan asistir en estos días, a que soliciten cita de forma directa por los canales habituales (Clicsalud+, app y teléfono Salud Responde).

Andalucía continúa bajando esta semana el corte de vacunación contra el coronavirus. Así, desde el martes, las personas nacidas en 1997 y 1998, es decir, que cumplen o han cumplido 23 y 24 años durante todo este año, pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+ (http://lajunta.es/365xz), a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. La inmunización para las personas de esta edad, como el resto de este grupo hasta 39 años, se realizará con Pfizer o Moderna.

La posibilidad de pedir cita directamente en Andalucía se amplía así esta semana para todas las personas a partir de 23 años. En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario, pudiendo consultarse en ClicSalud+ en el apartado “Mis Citas”.

A la vez se está intensificando la recaptación de personas mayores de 40 años que aún no estén vacunadas con jornadas masivas sin cita. Además, se sigue abordando el adelanto de la segunda dosis de AstraZeneca que ha pasado de 12 a 10 semanas.