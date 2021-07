La Junta vacuna el sábado con Janssen y Pfizer en un centro comercial de Jaén

La Consejería de Salud y Familias, a través del Distrito Jaén Jaén Sur, vacuna este sábado día 17 en Jaén, en una jornada extraordinaria de vacunación, con dosis de Janssen para nacidos entre los años 1981 a 1954 y con Pfizer para nacidos desde 1982 a 1996. Las vacunas se asignan por año de nacimiento siguiendo el Plan de Vacunación de Andalucía.

La cita es para todos los que se encuentren en esos tramos de edad que aún no hayan sido vacunados, que no tengan COVID, que no estén en aislamiento por COVID y que no hayan pasado el COVID hace menos de seis meses. Quienes cumplan estos requisitos pueden acudir sin necesidad de tener cita previa, al Centro Comercial La Loma de 9 a 13.30 horas.

La convocatoria está dirigida a usuarios de la demarcación sanitaria de la Zona Básica de Salud, es decir, Jaén capital y los municipios de Alcalá la Real, Alcaudete, Porcuna, Martos, Torredonjimeno, Los Villares, Valdepeñas, La Guardia, Fuerte del Rey, Huelma, Mancha Real, Torredelcampo, Mengíbar y Cambil.

El objetivo de esta vacunación extraordinaria es captar a las personas de estos tramos de edad que, por diversos motivos, queden pendientes de recibir sus correspondientes dosis. Es por ello que se contará con un total de 1.070 vacunas de las cuales 650 serán de Jannsen y 420 de Pfizer.

El Centro Comercial La Loma permite el acceso a un punto de vacunación en un lugar amplio, acondicionado y con aparcamiento para que todos los usuarios que vengan desde distintos puntos de la provincia. Así se garantiza su seguridad, comodidad y todas las facilidades posibles.

Desde esta Área Sanitaria se hace un llamamiento público a la ciudadanía para que acuda a esta cita. Asimismo, se recuerda a quienes reúnan estas características, o que no puedan asistir en estos días, a que soliciten cita de forma directa por los canales habituales (Clicsalud+, app y teléfono Salud Responde).

Andalucía continúa bajando esta semana el corte de vacunación contra el coronavirus. Así, desde el miércoles, las personas nacidas en 1993, 1994, 1995 y 1996, es decir, que cumplen o han cumplido 28, 27, 26 o 25 años durante todo este año, pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+ (http://lajunta.es/365xz), a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. La inmunización para las personas de esta edad, como el resto de este grupo hasta 39 años, se realizará con Pfizer o Moderna.

La posibilidad de pedir cita directamente en Andalucía se amplía así esta semana para todas las personas a partir de 25 años. En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario, pudiendo consultarse en ClicSalud+ en el apartado “Mis Citas”.

A la vez se está intensificando la recaptación de personas mayores de 40 años que aún no estén vacunadas con jornadas masivas sin cita. Además, se sigue abordando el adelanto de la segunda dosis de AstraZeneca que ha pasado de 12 a 10 semanas.