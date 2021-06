La Junta pide al TSJA que ratifique el cierre de Bailén y la supresión de toda su actividad no esencial

La Junta de Andalucía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ratifique el cierre perimetral de Bailén y la suspensión de toda actividad no esencial en dicho municipio tras superar los 1.000 casos positivos por covid-19 en los últimos 14 días.

La petición se ha cursado después de que el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de la provincia de Jaén así lo haya acordado al registrar Bailén --con una población de unos 17.500 habitantes--, una tasa de incidencia de 1.008,7. Tanto el cierre perimetral como la suspensión de la actividad no esencial, que incluye el cierre de la hostelería, no se hará efectiva hasta que el Alto Tribunal andaluz lo ratifique. De esta forma, Bailén, junto con los municipios sevillanos de La Algaba y La Campana son los tres únicos en el conjunto de Andalucía para los que se han solicitados medidas restrictivas a la movilidad y a la actividad no esencial.

Por lo demás, por cuarta semana consecutiva el comité territorial no ha adoptado medidas restrictivas para ninguno de los 96 municipios restantes que conforman la provincia de Jaén.

Junto a Bailén, las localidades jiennenses con la tasa más alta son Higuera de Calatrava (1.140,1), Villardompardo (1.033,1), Fuensanta de Martos (954,6) y Cambil (670,9). En el otro extremo, la provincia cuenta con 30 municipios --los mismos que la semana anterior-- con tasa de incidencia cero al no haber registrado contagios en los últimos 14 días.

Además, el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto ha situado en nivel de alerta 3 a los municipios del distrito sanitario Jaén norte, excepto Bailén, que pasa a nivel de alerta 4. En este mismo nivel se encuentran las 23 localidades del distrito sanitario Jaén y Jaén Sur. El distrito sanitario Jaén Nordeste sigue en nivel dos, excepto el municipio de La Puerta de Segura, que se encuentra en nivel 3.

En el caso de la provincia de Jaén la tasa de incidencia ha subido 36 puntos en una semana y se sitúa en 245,2 casos por cada 100.000 habitantes, y solo superada por Huelva (268,7). La capital jiennense se sitúa en 191,6 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un aumento de casi nueve puntos en los últimos siete días. En las últimas 24 horas, y según se ha informado desde la Consejería de Salud y Familias, en la provincia jiennense se han registrado 155 nuevos positivos y cero fallecimientos, por lo que la cifra de muertes se sitúa en 983.

En los hospitales de la provincia hay 111 personas hospitalizadas --15 más que hace una semana-- de las que 23 están ingresadas en la UCI --cinco más que hace una semana--. En las últimas 24 horas se han producido seis nuevas hospitalizaciones, tres de ellas en UCI. Las personas recuperadas en el último día ascienden a 204, por lo que ya son 46.889 las que han superado la enfermedad desde el inicio de la pandemia. El acumulado de positivos asciende a 49.506.

El número de vacunas administradas en la provincia asciende a 394.991, mientras que el número de personas inmunizadas con la pauta completa se sitúa en 146.240. El número de personas con al menos una dosis está en 263.708.