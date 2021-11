Jaén tiene ya nuevo obispo, Mons. Sebastián Chico Martínez: "Me uno a vosotros como hermano"

La Iglesia de Jaén ha dado un cálida bienvenida a quien es ya su obispo número 76, Monseñor Don Sebastián Chico Martínez, desde 2019 obispo auxiliar de la diócesis de Cartagena y nombrado por el Papa Francisco como Prelado del Santo Reino el pasado 25 de octubre, al alcanzar la edad de jubilación episcopal su predecesor, Don Amadeo Rodríguez Magro. Un mes después, este sábado 27 de noviembre daba comienzo su episcopado con una Eucaristía solemne en la Catedral de Jaén

En el inicio de su Ministerio Episcopal en la Diócesis de Jaén, Mons. Chico Martínez ha estado arropado por más de 1500 fieles, de la provincia y también llegados desde Murcia, así como el presbiterio diocesano y casi una treintena de obispos, arzobispos y cardenales llegados desde distintos lugares de la geografía española.

El obispo de Jaén recibe el cariño de su diócesis pic.twitter.com/g1agFdGKuK — Diócesis de Cartagena (@DiocDeCartagena) November 27, 2021

El Nuncio de Su Santidad en España, mons. Bernardito Cleopas Auza, también estuvo acompañando en esta acogida e inicio episcopal en la Diócesis de Jaén a mons. Chico. Desde el Obispado hasta la Puerta del Perdón de la Catedral de Vandelvira llegó, en procesión. En la Puerta del Perdón, mons. Auza presentó a Don Sebastián al Consejo de Consultores y al Cabildo Catedralicio.

Allí, el Presidente Deán del Cabildo, D. Francisco Juan Martínez Rojas, daba a besar al Obispo electo el “Lignum Crucis”, y le ofreceió agua bendita con la que Chico Martínez hizo la señal de la Cruz y asperjó a los presentes.

Tras esta breve recepción, entraron en procesión hasta el presbiterio, donde ya se encontraban el resto de los sacerdotes concelebrantes.

Mons. Sebastián Chico ya es obispo de Jaén, ¡demos gracias a Dios! pic.twitter.com/SVOUsgjscD — Diócesis de Cartagena (@DiocDeCartagena) November 27, 2021

Las palabras durante la homilia de Mons. Chico Martínez

Durante la homilia, mons. Sebastián quiso destacar que llega a su nueva diócesis "con el único programa de unirme a vosotros y caminar juntos, como vuestro servidor, de todos, pero de forma espcial de los pobres, los débiles, los enfermos, los que no tienen hogar, los migrantes".

El nuevo prelado tiene muy presente en sus oraciones sobre todo "a los enfermos y a los que están sufriendo por alguna circunstancia [...] pienso en los pobres y necesitados, en las familias en dificultad, en las personas que no tiene vivenda, en los maltrados, en los presos, en los que no tienen trabajo y viven en precariedad económica, sobre todo pienso en el gran número de jóvenes que están viviendo en esta circunstancia, en los temporeros que no son tratados con dignidad, en los que sufrís las consecuencias directas o indirectas de esta pandemia...a todos vosotros, sabed que contáis con el amor preferencial de Dios. Sois las llagas abiertas de Cristo que tenemos que besar con nuestra atención, cercanía y ternura".

La biografia del nuevo obispo, Mons. Sebastián Chico Martínez

Mons. Sebastián Chico Martínez nació en Cehegín el 12 de mayo de 1968. Realizó los estudios de Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad Politécnica de Cartagena. En 1995, con 27 años, ingresó en el Seminario Mayor de San Fulgencio, obteniendo el título de Bachiller en Teología en el Instituto Teológico San Fulgencio, afiliado a la Pontificia Universidad de Salamanca. A los 33 años fue ordenado presbítero por Mons. Manuel Ureña Pastor, el 7 de julio de 2001, en la parroquia de Santa María Magdalena de Cehegín.

Ha desempeñado diversos cargos pastorales:

2001 - 2003: Coadjutor de la Parroquia San Francisco Javier-San Antón de Murcia.

2003 - 2010: Párroco de Santiago Apóstol (Santa Lucía) y de San Isidro (Los Mateos), ambas de Cartagena, y corresponsable de Pastoral Universitaria en la Universidad Politécnica de Cartagena.

2006 - 2008: Capellán de la guardería San Rafael.

2007 - 2008: Capellán de la Sagrada Familia en Cartagena.

2007 - 2010: Arcipreste de Cartagena Este.

2010 - 2011: Párroco de Nuestra Señora del Rosario de Santomera y vicario episcopal de la Zona Suburbana II.

Desde 2010: Miembro de la comisión de actividades de Pastoral Juvenil.

Desde 2011: Miembro del Consejo Presbiteral.

Desde 2016: Miembro del Consejo de Consultores.

Desde 2016: Obispo Delegado para los Institutos de Vida Consagrada.

El 14 de julio de 2011 fue nombrado, por Mons. Lorca Planes, rector de los seminarios Mayor de San Fulgencio y Menor de San José y en octubre de 2016, canónigo numerario de la Catedral de Murcia.

Ordenado obispo auxiliar de Cartagena el 11 de mayo de 2019 en Murcia.

En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios desde marzo de 2020. Además, fue miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades desde noviembre de 2019.

El 25 de octubre de 2021 se hace público su nombramiento como obispo de Jaén, tomando posesión de la sede de San Eufrasio el 27 de noviembre de 2021.