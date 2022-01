Jaén tendrá una candidatura electoral de la "España Vaciada"

El germen comenzó en Teruel, se ha extendido en Castilla y León, y aspira a expandirse en Andalucía con el objetivo de presentar candidaturas en la mayoría de las provincias en las próximas elecciones autonómicas. 'España Vaciada', mira al Sur para convertirse en un nuevo actor electoral.

En una entrevista con EFE, el coordinador y portavoz de esta formación "transversal", Antonio Saz, ha señalado que este incipiente movimiento ciudadano se presentará a las próximas elecciones andaluzas previstas para este año.

De momento, tan solo 'Jaén Merece Más' ha expresado su intención de presentar candidatura a las andaluzas, aunque el coordinador está convencido de que en el resto de provincias hay muchas personas implicadas que desean organizarse como lo han hecho en Jaén.

Ya convertido en partido,'Jaén Merece Más' es, junto con Teruel Existe y Soria Ya, el germen de España Vaciada, y tiene un recorrido consolidado en esta provincia en demanda de soluciones a los problemas provocados por el "abandono de todos" los partidos, que han dejado en este territorio lo que consideran un "atraso histórico".

Su portavoz, Juanma Camacho, ha explicado a EFE que la organización es la respuesta a la "dejación y la desidia" de los partidos tradicionales, que "se niegan" a resolver los problemas y a que la provincia tenga futuro y oportunidades.

"Llevamos décadas sufriendo el menosprecio, el maltrato y ninguneo de la Junta y el Gobierno, de ahora y de antes", ha expuesto desencantado Camacho, que detalla que el problema no solo es el paro o la pérdida de población y de oportunidades en el medio rural y urbano.

En los últimos diez años consecutivos esta provincia ha perdido 43.571 habitantes, según el INE, e incluso la capital sufre despoblación.

A ello suma la "deuda histórica" con la provincia en infraestructuras y sostiene que la Junta le debe a Jaén dos autovías (A-306 y la A-316) y el Gobierno otras dos (A-32 y A-81), el desmantelamiento del servicio ferroviario y el caso "humillante" del AVE, que ha esquivado a esta provincia en la línea Madrid-Granada.

"Padecemos una constante humillación y desprecio de todos los partidos y administraciones", denuncia el portavoz, que destaca la indignación de la ciudadanía y que la filosofía de la plataforma es proponer soluciones "constructivas" y estar alejada del "y tu más" que practican los partidos. "Queremos inversiones y futuro para Jaén", apostilla.

NI DE IZQUIERDAS NI DE DERECHAS

Antonio Saz, uno de los coordinadores que componen el comité ejecutivo, confiesa estar sorprendido por la velocidad con la que el movimiento está ganando predicamento en las distintas provincias.

Desde que se presentó el pasado mes de septiembre, son ya unas 160plataformas y asociaciones, implantadas en más de una veintena de provincias, las que configuran el proyecto.

A nivel nacional, España Vaciada no tiene preferencias entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, sino que apoyaría a quien "más comparta" sus demandas, ha explicado el coordinador, que defiende que la formación no es de derechas ni de izquierdas y que en ella hay exmilitantes de varios partidos.

"Hay gente de todos los ámbitos que suman para luchar contra la despoblación y el desequilibrio territorial, esa es nuestra ideología", ha aseverado.

Su aspiración - detalla Saz- es que el Gobierno adopte una perspectiva que hasta ahora no se ha tenido y sostiene que igual que en toda legislación se incorpora ahora la perspectiva de género, se debería tener una "perspectiva rural", ha demandado.

El objetivo, a nivel nacional, es trasladar al Congreso de los Diputados en las próximas generales la reclamaciones del mundo rural.

EL PAPEL DE LA AUTONOMÍAS



Una vez presentadas candidaturas en las elecciones de Castilla y León, España Vaciada mira a Andalucía, ya que, tal y como sostiene, Saz, la intención es que los servicios e infraestructuras "sean los mismos", independientemente de donde se viva, y cree todo no depende solo del Gobierno central.

Pone, en este sentido, como ejemplo la gestión de la sanidad y la educación, cuyas transferencias están transferidas a las comunidades autónomas, y recuerda que la mayoría de las decisiones que "nos afectan" son de índole autonómico.

PROPUESTAS Y EXIGENCIAS



Las exigencias que el partido pondría para una futura investidura están recogidas en las 101 presentadas en la III Asamblea celebrada en Priego (Castilla-La Mancha).

Entre ellas, destacan un pacto de Estado para abordar la despoblación, la creación de una agencia específica para combatirla, la apuesta por el tren convencional o el Plan 100-30-30.

Este plan establece que todos los pueblos dispongan de una velocidad mínima de 100 MB simétricos, que estén a un máximo de 30 minutos de viaje para el acceso a servicios básicos y a una distancia no superior a los 30 km para acceder a una vía de alta capacidad para conseguir una país "vertebrado".

"La transversalidad y el consenso son los ejes que nos mueven, venimos a resolver problemas, a garantizar los mismos servicios de calidad en todos los territorios", ha aseverado Saz