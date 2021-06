Jaén superó la cuarta ola de contagios con menos ingresos hospitalarios

"La cuarta ola del coronavirus se ha vivido con menos presión asistencial" que las anteriores, ha declarado a Efe el gerente del Hospital Universitario de Jaén, Francisco Javier La Rosa. La Rosa ha hecho estas declaraciones al programa de radio de EFEsalud, "El Bisturí", dentro del proyecto de este canal para 2021, en el que semanalmente habla con el hospital de una provincia española sobre cómo han vivido y viven la pandemia.



"Hemos tenido cuatro olas del virus. No sé si habrá quinta o sexta, pero esta cuarta ola, con la vacunación a buen ritmo, se ha vivido de otra manera, con menos presión asistencial", señala. El gerente del Hospital Universitario de Jaén recuerda cómo empezó la batalla contra la covid en marzo de 2020: "Nos preparamos para una batalla sin poder dimensionar lo dura que iba a ser. En 100 años, la humanidad no había padecido una crisis sanitaria de este calibre".



"Hoy la experiencia nos ha dado más información y sabemos cómo funciona el virus y cómo se contagia. Y la vacunación a pasos agigantados está permitiendo que la situación sea distinta", resalta. Fracisco Javier La Rosa explica que en el estallido de la pandemia se creó en el hospital un plan de contingencia, con todo tipo de medidas, ante la necesidad de liberar camas de hospitalización en las UCI, derivar a pacientes y limitar actividades.



En cuanto a la atención a patologías no covid, refiere que se tuvieron que adaptar a los cambios con gran rapidez, centrándose en lo urgente y en las intervenciones quirúrgicas no demorables, como las oncológicas, y priorizando las consultas telefónicas y telemáticas. "El objetivo era garantizar la seguridad de pacientes y profesionales", subraya.