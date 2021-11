Jaén Rugby organiza una histórica concentración en el Campo de Rugby de Las Lagunillas

Rieron, disfrutaron, pero, sobre todo, jugaron al rugby. 50 chicas con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años han protagonizado este pasado sábado una histórica concentración en el Campo de Rugby de Las Lagunillas. Histórica y necesaria para que las jugadoras sumen minutos de competición a lo largo de la temporada y lleguen más rodadas a las selecciones andaluzas.

La propuesta de celebrar esta concentración ha partido de Jaén Rugby y ha sido el club jiennense –apoyado por sus patrocinadores y la Federación Andaluza de Rugby- el que ha dado el paso adelante para celebrarla. Han sido trece clubes los que han aportado jugadoras, aunque, a la hora de competir, se han reunido en siete equipos: cuatro sub 14 y tres sub 16. No está de más recordar que los equipos de rugby a esas edades son mixtos y que en sus convocatorias la mayoría de los nombres que se leen son de chicos.









Como explica Sara S. Astilleros, jugadora en activo y directiva de Jaén Rugby, “el reto ha sido grande por ser la primera vez, pero, viendo la ilusión y el compromiso de jugadoras, clubes y Federación, ya no hay dudas de que tendrá continuidad”. La realidad manda: en Andalucía hay federadas 80 jugadoras menores de 16 años que, a los 17, se quedan sin competir si no dan el salto a un equipo senior; sus compañeros, sin embargo, aún tienen la categoría sub 18. “Hay jugadoras que están solas en sus equipos y, a pesar de la calidad que demuestran, se ven desfavorecidas en las alineaciones”, asegura Sara S. Astilleros. No es el caso de la Academia Kubota Jaén Rugby en la que en este momento se forman seis jugadoras sub 14 y diez sub 16, la mayoría titulares en sus equipos y con presencia en las distintas selecciones andaluzas de rugby –sin duda, las que más se beneficiarán en un futuro de esta iniciativa.

Jaén Rugby Femenino quiere dar las gracias por su participación a la Federación Andaluza de Rugby, a los colegiados y colegiadas que arbitraron los encuentros, entrenadores y, como no a los clubes: UR Almería, CR Universidad de Granada, Mezquita RC, CR Amateur de Córdoba, Marbella RC, CR Málaga, Fuengirola RC, Atco. Portuense, CR Ciencias Enerside, CD Rugby Mairena, CAR Sevilla y San Jerónimo RC.

El rugby femenino crece y las jugadoras necesitan minutos para llegar a vestir la camiseta de la selección andaluza o, por qué no, de la española.