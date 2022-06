Jaén registra cinco sentencias condenatorias por agresiones a enfermeras en lo que va de año

Los Servicios Jurídicos del Colegio Oficial de Enfermería de Jaén (ICOEJ) han conseguido, en lo que va de año, cinco sentencias condenatorias por casos de agresiones a enfermeras en la provincia. Se trata del número más alto de sentencias de este tipo desde que se tiene registro de agresiones, tal y como lo explica el presidente de la institución colegial, José Francisco Lendínez Cobo. “Hay mucho trabajo hecho, pero más nos queda por hacer, para que se reconozca y se vea al sanitario como autoridad, por un lado, y por otro, para que las enfermeras denuncien cualquier tipo de agresión física o verbal que puedan sufrir”, informa.

Por su parte, el abogado responsable del Servicio, Luis Alberto García, considera que este respaldo de la Justicia allana el camino al resto de profesiones sanitarias y recuerda que la mayoría de las agresiones no se denuncian. “Las agresiones verbales se están interiorizando, son lamentablemente tan frecuentes que las enfermeras las asimilan como situaciones normales. Y no es así”, apunta el abogado. Por lo que anima a llevar ante los tribunales cualquier situación que suponga un atentado hacia su persona en el ejercicio de su profesión. “Las agresiones hay que denunciarlas y que los agresores vean que la agresión física tiene una pena importante. Están saliendo condenas ejemplarizantes, agredir a un enfermero ya no sale gratis, es delito de atentado”, apunta.

De la misma manera, al margen de las cinco sentencias condenatorias, existen en la actualidad cuatro procedimientos en fase de instrucción y más de una veintena de consultas en sede colegial por agresiones físicas y/o verbales solo en los últimos 12 meses.

Desde el ICOEJ muestran así su satisfacción por las sentencias e instan a los enfermeros a no bajar la guardia y denunciar. Igualmente, el presidente incide en la necesidad de aumenta el número de enfermeras en Atención Primaria y Especializada.

Una de las últimas condenas es la referente a la agresión verbal e intento de agresión física de una usuaria a una enfermera en un centro de salud de la provincia. La usuaria insultó a la sanitaria e intentó propinarle una patada, mediando otro sanitario, que fue el que finalmente recibió el golpe. La sentencia señala a la acusada como autora criminalmente responsable de un delito de atentado, a 6 meses de prisión, más costas, incluyendo las de la acusación particular.

Otra de las últimas sentencias se basa en los hechos ocurridos en otro centro de salud de la provincia, cuando un usuario de la Sanidad Pública agredió físicamente al enfermero. Según la sentencia, “en un estado de gran alteración, entrando en la sala de curas donde estaba siendo atendida su hija, y con un gran desprecio hacia la autoridad, se dirigió hacia el enfermero que vestía uniforme de sanitario, y a quien propinó fuertes golpes en el pecho y en los hombros además de intentar propinar un puñetazo en la cara sin conseguirlo”. Otra enfermera, que intentó mediar para que el agresor depusiera su actitud, también recibió un puñetazo en la mano. A consecuencia de estos hechos, ambos sufrieron lesiones de diferente consideración.

Los enfermeros, bajo la defensa de la Asesoría del ICOEJ consiguieron que la Justicia condenara por estos hechos al agresor y la sentencia establece para el autor de dos delitos una multa, costas incluidas de la acusación particular y la prohibición de aproximarse a un radio de 300 metros a los profesionales de la enfermería.