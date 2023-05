El PP de Jaén rechaza rotundamente la acusación del PSOE sobre supuesta compra de votos

l Partido Popular rechaza firmemente las acusaciones del PSOE de Jaén, quienes acusan a dos miembros de la candidatura PP en la capital de supuestas compras ilegales. Los populares consideran que estas informaciones llegan con el propósito único de manchar su reputación y distraer al electorado para evitarse debatir sus problemáticas internas. Los populares muestran confianza en que ningún miembro del partido ha incurrido en este tipo de actitudes ilícitas. Están convencidos que los ciudadanos juzgarán adecuadamente esta situación al momento del voto mañana y con ello asegurar un proceso democrático impoluto.

Desde las filas populares se ha informado que los dos ediles acusados por el PSOE en su denuncia se han trasladado a las dependencias policiales para interponer una denuncia por acusaciones falsas y pedir que por la justicia y los fuerzas del orden se llegue hasta el final para desmontar la acusación del PSOE y se haga justicia, ambos ediles han puesto a disposición de la Policía sus terminales móviles para que puedan comprobar el historial de mensajes y llamadas y así esclarecer cuanto antes estas falsas acusaciones. Manuel Palomares y Antonio Losa han trasladado a la dirección del PP que están tranquilos porque saben que no han realizado ninguna de las actuaciones ilegales de las que se les acusa en la denuncia socialista.

Las pruebas aportadas por los socialistas “son claramente un montaje y no responden a conversaciones reales”. El PP ha puesto en valor que se trata de dos personas de reconocido e intachable recorrido personal y profesional, Palomares es abogado y profesos universitario que tiene acreditado su compromiso con la ley. Y en el caso de Losa se trata de un funcionario de carrera que cuenta con una trayectoria dentro de la administración y con un expediente intachable.

Según recoge la denuncia del PSOE a la que ha accedido Europa Press, fue el secretario de Organización del PSOE, Jacinto Viedma, el que sobre las 20,30 horas de este sábado se personó en la Comisaría para denunciar con pantallazos de conversaciones de WhatsApp que Antonio Losa y Manuel Palomares, miembros de la candidatura del PP en la capital y concejalas en el último mandado, estarían implicados en un supuesto caso de compra de votos. En dichas conversaciones se recoge cómo Manuel Palomares se compromete con un tal Fernando a 'cumplir con lo acordado' y le recuerda que tiene hasta las 20,00 horas para depositar el voto en el Colegio Ruiz Jiménez, donde alguien con el 'cartel del PP' les ayudará a votar.



'Vale pero eso cuando me lo dan que te dije que me hacen falta. Si no nos pagan no vamos a votar', le responde el tal Fernando a Manuel Palomares.