El Jaén FS prepara su presencia en la Copa de España

Olvidada ya la derrota del pasado sábado ante el Aspil Rivera Navarra, en el Jaén Paraíso Interior Fs ya solo se piensa en la preparación de la participación del equipo en la Copa de España que se disputará en el pabellón Martin Carpena, de Málaga a partir del jueves día 5. El conjunto jienense en cuartos de final tendrá como rival al Valdepeñas FS. Tanto el Ayuntamiento de Jaén como la Diputación han puesto autobuses a disposición de los aficionados para que la ‘marea amarilla’, que ha sido catalogada en dos ocasiones como la mejor afición de España, no falte a tan importante cita. Ya se ha completado el tercer autobús y en torno al tema el concejal de deportes Carlos Alberca, ha dicho que “hasta mañana día 4 estará abierto el plazo de inscripciones para que la ‘marea amarilla’ pueda estar presente en el recinto deportivo malagueño, y anime a su equipo para que el Jaén FS, pueda conseguir su tercera Copa de España”.

Las reservas de plazas se llevan a cabo en la oficina del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Jaén (Av. Granada s/n) en horario de 9:00 a 13:00 horas y en las taquillas de ‘La Salobreja’ en horario de tarde. En ambos casos será necesario comunicar el nombre completo y su respectivo D.N.I. Los autobuses tendrán su salida programada a las 15:00 horas del jueves 5 de marzo desde ‘La Salobreja’.

Por lo que respecta al Real Jaén, el derbi provincial contra el Atlético Mancha Real se jugará el domingo, día 8 de marzo, a las 4 y media de la tarde en ‘La Victoria’. El equipo blanco ha tenido dos días de descanso tras su triunfo ante el Atlético Malagueño (0-2), y mañana miércoles volverán los jugadores al trabajo, con la idea de seguir la recha positiva, tras lograr cuatro victorias consecutivas. Por cierto, Pedro Bolaños, entrenador del quipo comprovinciano, no podrá contar para este partido con importantes jugadores, como el veterano Oscar Quesada, y el goleador Urko Arroyo, que serán sancionados por el Juez Único de Campetición, al ser expulsado el primero el pasado domingo en el partido frente al Loja, y el segundo, al cumplir ciclo con su quinta amonestación.

Como ayer apuntamos, hay satisfacción en el club Unicaja Jaén Paraíso Interior, por los éxitos cosechados en el Campeonato de España de Atletismo en Pista Cubierta, con la medalla de oro de Natalia Romero, en 800 metros lisos, con mejor marca personal (2.03.78), y la plata de Carlos Rojas, en salto de altura. El atleta jaenero ha comentado para Deportes Cope que “estoy muy feliz por este segundo puesto, ya que incluso he mejorado el bronce del año pasado, si bien tengo un sabor agridulce, porque me encontraba muy bien físicamente, llegaba en un buen momento, por lo que esperaba un mejor registro”. Para el deportista del Unicaja Jaén Paraíso Interior, la situación surgió “por algunos problemas técnicos que me hicieron hacer algunos nulos que me impidieron lograr los objetivos de 2,22 o 2,24 metros, que era la altura que tenía previsto”.

Finalmente hemos de destacar el triunfo del ciclista jienense, José Manuel Díaz, en la última etapa de la Vuelta a Ruanda, después de haber estado cerca de subir a todo lo alto del podio en la tercera etapa de este evento celebrado en tierras africanas. Díaz ha regresado esta temporada al profesionalismo con el equipo Nippo Delko One Provence, un conjunto de segunda fila, pero en el que el deportista jaenero espera conseguir importantes logros esta campaña.