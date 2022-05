El Jaén Paraíso Interior doblega en casa al Viña Albali Valdepeñas

La tarde del sábado prometía y no defraudó. Gran jornada de fútbol sala la que se vivió en el Olivo Arena. El Jaén Paraíso Interior FS venció por cuatro a tres a Viña Albali Valdepeñas. A las ocho y media de la tarde echó a rodar la pelota sobre la pista dando comienzo al partido más intenso de la jornada veintisiete. El primer gol lo anotó Viña Albali en el minuto cinco con Rafael Rato. Bruno Petry consiguió empatar en el once y Carlitos aventajó al Jaén en el quince. Sin embargo, Matheus Preá empató a dos y con ese resultado se fueron a vestuarios. Igualdad e intensidad en la segunda parte en la que se adelantó de nuevo el equipo azul. Rafael Rato consiguió el tres dos. En el minuto treinta y uno, un golazo de Henrique dejó boquiabierto a todo el pabellón. Con el empate jugó el Jaén con portero jugador los dos últimos minutos. Michel lucía la camiseta verde agua, pero no conseguían anotar. Pero en el último segundo, tras un saque de esquina, César Velasco remató a la red anotando el cuarto y definitivo.

El intenso calor en la ciudad de Jaén el sábado por la tarde no desanimó a la Marea Amarilla que acudió en masa para disfrutar de una importante jornada de fútbol sala. A las ocho y media de la tarde dio comienzo en el Olivo Arena el partido ante Viña Albali Valdepeñas, que repetía su visita al pabellón una semana después de la Final Four de la Copa del Rey. La primera ocasión clara la tuvieron los locales en el minuto uno, pero salvó Edu. En la siguiente jugada estuvo a punto Michel, pero se fue desviado. Con la rotación en el equipo azul y la entrada a pista de Batería, Matheus Preá y Rafael Rato el ritmo del partido cambió. El Jaén no estuvo acertado en la defensa y llegó el primer tanto del Viña Albali en el minuto cinco por obra de su capitán, Rafael Rato.

Sin embargo, el Jaén Paraíso Interior FS no flaqueó ni medio segundo y encaró el partido con coraje. Viña Albali Valdepeñas bloqueaba la estrategia de los amarillos con fuertes acciones que paraban el encuentro. Así, con todavía diez minutos de la primera parte por delante, los azules acumulaban cinco faltas. En el minuto once Bruno Petry, presionando arriba sobre Lemine, consiguió igualar el marcador. Celebración por todo lo alto en el Olivo Arena de una afición deseosa de gritar gol de su equipo. Y lo mejor llegaría dos minutos después: doble penalti a favor del Jaén, que Carlitos subió al marcador, poniendo por delante a los amarillos para felicidad de toda la afición.

Poco duró la ventaja. En el quince, tras un error en el control del Jaén, disparo a la madera de Matheus Preá y en la segunda, directo a la red consiguiendo el segundo para el Viña Albali. Con casi cinco minutos para el final del primer tiempo, Dani Rodríguez solicitó tiempo muerto. La tensión entre ambos equipos iba en aumento y los árbitros pedían calma a los jugadores. Le pesaban las cinco faltas a los de Valdepeñas, pero Jaén no conseguía aprovechar esa ventaja. Las asistencias médicas tuvieron que salir a pista para atender a Attos justo antes de finalizar la primera parte, quien abandonó el terreno de juego con molestias en su pierna. Así llegó el final de la primera parte con empate a dos.

IMAGEN: Pedro Jesús Chaves









Diez minutos después, rodaba de nuevo el balón sobre el 40x20 y todo por decidir. Inició el Jaén con una combinación perfecta entre Alan Bradi y Attos en la primera jugada que no culminó en gol por poco. Dos ocasiones más tuvieron los locales que salieron más enchufados tras el descanso. Una gran intervención de Henrique en una contra del Viña Albali Valdepeñas evitó que los azules sumaran el tercero. Pero en la siguiente acción, Rafael Rato marcó tras recoger el balón suelto en el interior del área.

Se le atragantaba el gol al Jaén con grandes intervenciones de Edu. Lo intentaban Attos a balón parado, Carlitos desde lejos del área y Bruno Petry pero nada, difícil sorprender al guardameta visitante. Los ánimos estaban de capa caída en el Olivo Arena, pero un tremendo derechazo de Henrique directo a la escuadra puso en pie a todo el Palacio Provincial de los Deportes. Por fin Henrique marcaba su primer gol en el Jaén. Y no cualquier gol, lo que motivó que la afición coreara su nombre.

El Jaén Paraíso Interior FS dominaba el balón y tenía más posesión de la pelota con todavía cinco minutos por delante. Cualquier error podía salir caro, sobre todo para el Jaén y su necesidad de puntuar. De ahí el momento de infarto vivido cuando Nano dio al palo. A poco más de dos minutos del final, David Ramos hizo uso de su tiempo muerto con la idea de organizar a su equipo con el juego de cinco. Lo mismo hizo Dani con su banquillo, pero el partido no daba pie a esta estrategia. A un minuto y medio salió Michel como portero jugador. El tiempo se esfumó y el empate a tres ya constaba con resultado definitivo en las mesas de prensa. Pero, en el último segundo, César Velasco anotó el cuarto en el marcador, consiguiendo los tres puntos para meter de nuevo a su equipo en los puestos de play-off por el título.

HOJA DE PARTIDO

Jaén Paraíso Interior FS: Henrique, Antonio Pérez, Attos, Michel y Alan Brandi.

También jugaron: Felipe Mancha, Aicardo, Mauricio, César Velasco, Bruno Petry y Carlitos.

Viña Albali Valdepeñas: Edu, A. Geragthy, Lemine, Sergio González y Ribeiro.

También jugaron: Nano, Matheus Preá, Batería y Rafael Rato.

Goles: Rafael Rato 5’ (0 -1); Bruno Petry 11’ (1-1); Carlitos 13’ (2-1); Matheus Preá 15’ (2-2); Rafael Rato 27’ (2-3); Henrique 31’ (3-3); César Velasco 40’ (4-3).

Amonestaciones: Los colegiados amonestaron a Alan Brandi, César Velasco, Jesús Chanivet, Pedro Cuadra y Henrique de Jaén Paraíso Interior FS y a A. Geragthy, Rafael Rato y Sergio González de Viña Albali Valdepeñas.