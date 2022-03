Jaén Merece Más se presenta en sociedad como alternativa política

La provincia de Jaén tendrá una papeleta nueva en las urnas para "creer en la esperanza y su futuro" y será la del recién creado partido político provincial 'Jaén Merece Más', que califica su bautizo como un impulso decidido para un espíritu constructivo de prosperidad. En un acto social, la nueva formación se ha dado a conocer oficialmente varios meses después de que ya anunciara que esto ocurriría y como una alternativa que germina desde la plataforma homónima, al estilo de lo ocurrido con Soria Ya y Teruel Existe. Esto quiere decir que se abre paso la doble vía que se aprobó fechas atrás por unanimidad en Asamblea, lo que significa que las asociaciones integradas en la plataforma ciudadana seguirán en la misma exclusivamente como movimiento ciudadano e independientes de la vía política, en tanto que las personas que opten por este segundo camino que se acaba de presentar lo harán a título individual e integrando más personas, pero basándose en el espíritu originario que no es otro que "mantener el ideario único que queda recogido en el nombre de las cuatro letras de la provincia: J-A-É-N"









Así, durante los últimos cuatro meses han estado aglutinando a personas de toda la provincia, en un proceso de suma que contínua y sigue abierto y sin que se sepa aún quien o quiénes serán los/as candidatos/as que irán en las listas para los futuros comicios, tanto andaluces como generales.

Lo que se ha presentado en sociedad ha sido el partido político como tal, que nace con una junta directiva de 26 personas, hombres y mujeres de la provincia de Jaén. Se han unido refiriendo que surgen como una opción nueva que cree en el enorme potencial de Jaén y sus posibilidades que no ha podido desarrollar porque a Jaén no se le han dado las mismas oportunidades que sí le han llegado a otros territorios, "y aquí estamos ahora para luchar con ilusión y con ahínco por nuestros jóvenes y por nuestra tierra". Este fruto nace del hartazgo social generado tras numerosas promesas y proyectos incumplidos por las distintas administraciones durante décadas y sin distinción de siglas. Una situación de agravio y contínuos "ninguneos" políticos a la provincia que han abocado a la sociedad civil a articular esta formación cuyo objetivo es poner a Jaén en la agenda y entrar en los foros donde se lesgisla y se reparte el dinero"para poner a la provincia y a los jiennenses de sus 97 municipios en el lugar que merecen y no sigan relegando a esta maravillosa tierra a los vagones de cola", explican desde la formación política. Jaén Merece Más cree que a la provincia de Jaén se le ha metido en un bucle de distracción donde sólo se hacen estudios, informes y más estudios y que "ya está todo escrito y lo que hace falta es poner voluntad y dinero, pasar a la acción con ambición y apostar por Jaén sin más excusas".

Jaén Merece Más tiene un bagaje de propuestas como declaraciones de Zonas Franca, ZAL (Actividades Logísticas), ZUR (Urgente Reindustrailización) para generar empleo, captación de fondos europeos, al tiempo que reivindica el fin de la deuda histórica con una provincia a la que el Gobierno aún debe dos autovías (la A32 y la A81), la Junta de Andalucía otras dos (A306 y A316) y consideran inadmisible el desmantelamiento ferroviario del 90% de servicios y la humillante "cobra" del AVE o que tengan la ratio más baja de médicos y enfermeras por número de habitantes de España, todo ello provoca la fuga poblacional. Por eso y más y ante la histórica inacción institucional para con la provincia, consideran que es ya la propia sociedad la que ha de asumir el deber ético de luchar por situar a la provincia en las medias del resto de andaluces y españoles en cuanto a los parámetros positivos de convergencia socioeconómica y de equilibrio territorial. Y ese es el papel que quiere desempeñar el nuevo partido político provincial 'Jaén Merece Más'.