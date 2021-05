Jaén Merece Más presenta en Madrid una denuncia contra Defensa por la sede del COLCE

La plataforma ciudadana Jaén Merece Más presentará mañana en los juzgados de Instrucción de Plaza Castilla en Madrid una denuncia contra la decisión del Ministerio de Defensa de instalar la base logística del Ejercito de Tierra, plan Colce, en Córdoba.



La interposición de acciones penales, según informa la plataforma en un comunicado, es "por la comisión del delito de prevaricación administrativa (artículo 404 Código Penal) y otros que se pudieran extraer de las actuaciones, con derivación de responsabilidades al máximo nivel ministerial e incluso de la Vicepresidencia y Presidencia del Gobierno de España".



Asimismo, "se solicitan medidas cautelares para la paralización de cualquier actuación en la continuación del proceso en la ciudad elegida hasta tanto se depuren dichas responsabilidades y se compruebe la legalidad de la decisión".



El presidente de la plataforma, Juan Afán, el vicepresidente, Juan Manuel Camacho, y el abogado director del equipo jurídico que dirigirá la acusación, Francisco Javier Marín, acudirán a las 13,00 horas, a interponer la denuncia, por "las decisiones adoptadas en el marco de la decisión anunciada por el Ministerio de Defensa el 4 de febrero".



En ella se anunciaba que Córdoba acogería el Proyecto Tecnológico de la Base Logística del Ejército de Tierra, "sin emisión o dictado de resolución o acuerdo escrito, y sin expediente al efecto según tiene reconocido expresamente la secretaria de Estado de Defensa Esperanza Casteleiro".



"Se van a poner en conocimiento de la Justicia penal los evidentes y flagrantes elementos que determinan que la decisión, solo conocida por nota de prensa no escrita, documentada hasta la fecha, está plagada de irregularidades legales y procedimentales, infractoras de multitud de normas aplicables de carácter específico".



Una decisión, que aseguran desde la plataforma, "debieran haber regulado el procedimiento y que debieran haber sustentado y motivado la decisión, todo ello al parecer realizado a conciencia de su irregularidad para evitar el control de legalidad y poder actuar con clara interdicción de la Ley y plena arbitrariedad".



"Según todo apunta para dar satisfacción personal a un deseo de la vicepresidenta del Gobierno de llevar a su tierra esa base logística de tanta importancia para el Ejercito en particular y en general para el Estado, despreciando de forma burda cualquier control de legalidad en la actuación en el seno del Ministerio de Defensa para este Proyecto".



Todo ello, añaden, "cuando la misma está sometida con claridad, como el propio Gobierno de España reconoció en respuestas parlamentarias en el Congreso de los Diputados y Senado, a la Instrucción no 67/2011, de 15 de septiembre, del secretario de Estado de Defensa, por la que se regula el Proceso de Obtención de Recurso Materiales, publicada en el Boletín Oficial de Ministerio de Defensa del día 27 de septiembre de 2011".



Además, de estar sometida toda actuación administrativa del Ministerio u órgano público a la Constitución y a la Ley de Procedimiento Administrativo, "todo infringido existiendo pruebas contundentes e irrefutables", aseguran.



Asimismo, insisten en que la ministra de Defensa, Margarita Robles justificó en los medios de comunicación la elección, no escrita ni sustentada en un expediente, en la "inmediatez de la disponibilidad de los terrenos" y que por tanto el Proyecto de Córdoba podía ser ejecutado inmediatamente, "lo que ha resultado del todo incierto".



Ya que, el 6 de mayo 2021 el Ayuntamiento de Córdoba y el Ejército de Tierra aún estaban valorando la firma de un protocolo para el Plan Colce sin aportar terrenos concretos ni cuantificación económica ni financiación.