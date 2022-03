Jaén es hoy la ciudad más contaminada de España por culpa del polvo del desierto

Una alfombra naranja alfombra las calles de Jaén y oscurece el cielo de Jaén rediciendo enormemente la visibilidad a la hora de conducir. El polvo 'proveniente del desierto del Sahara está haciendo imprescindibles el uso de mascarillas en el exterior, y no sólo por el coronavirus. Se recomienda no hacer ejercicio al aire libre por alta concentración de partículas en suspensión en el aire de Jaén. El polvo irrita los ojos y la garganta y puede ocasionar dificultades respiratorias.









Según podemos ver en la web https://aqicn.org los índices de calidad del aire en Jaén, Bailén o Villanueva del Arzobispo son muy malos o arriesgados para la salud. Se considera que una calidad aceptable de la atósfera tenga menos de 50 partículas PM10 en suspensión por cada metro cúbnico de aire y estamos alcanzandoo níveles de casi 1000. Aunque se espera que por la tarde mejore la situación con las lluvias que se preven.









¿Qué son las PM10?

Las PM 10 se pueden definir como aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde la milésima parte de 1 milímetro). Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín). Se caracterizan por poseer un pH básico debido a la combustión no controlada de materiales.

Fuentes de emisión y aplicaciones de las PM 10 .

Las fuentes de emisión de estas partículas pueden ser móviles o estacionarias, destacando que un 77,9% de la cantidad total emitida de PM 10 procede del polvo resuspendido existente en la atmósfera. La industria, la construcción y el comercio con un 7,6% y el transporte rodado con un 6,5% representan otros focos de contaminación de especial relevancia.

Como fuentes minoritarias de contaminación es importante señalar que el 3,7% del total procede de quemas agrícola y un 3,3% es de origen doméstico.









Efectos sobre la salud humana y el medio ambiente.

La exposición prolongada o repetitiva a las PM 10 puede provocar efectos nocivos en el sistema respiratorio de la persona, no obstante son menos perjudiciales que las PM 2,5 ya que al tener un mayor tamaño, no logran atravesar los alveolos pulmonares, quedando retenidas en la mucosa que recubre las vías respiratorias superiores. La Directiva 2008/50/CE indica que para la protección de la salud no pueden superarse los 50 microgramos por metro cúbico durante 24 horas más de 35 veces por año civil.

La mayoría de éstas partículas precipitan en la tierra, provocando una capa de polvo en la superficie que puede afectar seriamente a la salud tanto de los organismos terrestres como los organismos acuáticos.