Jaén contra la Violencia de Género

La Diputación Provincial de Jaén ha celebrado hoy un acto institucional con motivo de la conmemoración hoy, 25 de noviembre, del Día Internacional contra la violencia de género, un acto en el que se ha reivindicado la necesidad de no “dar ni un paso atrás” en la lucha contra esta violencia y se ha incidido en la importancia de que “las administraciones sigamos trabajando juntas en esta línea”. Así lo ha destacado la vicepresidenta primera de la Administración provincial y diputada de Igualdad y Bienestar Social, Francisca Medina. “Tenemos que decir alto y claro que la violencia de género existe, que es la violencia que se ejerce contra las mujeres y que no vamos a hablar de violencia intrafamiliar y que no vamos a consentir dar ni un paso atrás en derechos consolidados. Por eso, las administraciones debemos seguir trabajando juntas aunque haya movimientos que se apartan de esa línea y no apoyen declaraciones institucionales conjuntas en esta materia”.

Este 2019 se cumplen 20 años de la declaración del 25 de noviembre del Día Internacional contra la Violencia de Género por parte de la ONU, tal y como ha recordado Medina, que ha señalado que la Diputación de Jaén conmemora cada año esta efeméride “para continuar denunciando la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo por el hecho de serlo” y para “seguir insistiendo en que es una responsabilidad compartida de todos y de todas el prevenir la violencia de género para conseguir su erradicación”.

En este sentido, la vicepresidenta primera de la Administración provincial ha hecho hincapié en que la concienciación ciudadana “es fundamental” para luchar contra la violencia de género. De hecho, en este marco de actuación se engloba la campaña y la declaración institucional aprobadas conjuntamente por las ocho diputaciones andaluzas con motivo de esta efeméride o una campaña provincial que está llevando a cabo en esta materia la Diputación jiennense. “La concienciación ciudadana es fundamental, por eso nuestras campañas van dirigidas a que sepamos identificar esa violencia, a que estemos muy alerta para no retrotraernos a siglos pasados y que no se cuestionen derechos que ya teníamos consolidados en las mujeres”, ha apuntado Francisca Medina.

Este acto institucional –en el que han estado presentes miembros del Equipo de Gobierno y de los distintos grupos políticos que integran la Corporación provincial, así como el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, el alcalde de Jaén, Julio Millán, y el delegado de Educación, Deporte, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Antonio Sutil, entre otras autoridades– ha incluido la lectura por parte de la diputada de Igualdad, Francisca Molina, de la declaración institucional consensuada por las ocho diputaciones andaluzas con motivo del Día Internacional contra la violencia de género.

Asimismo, se ha realizado una ofrenda floral y se ha llevado a cabo un minuto de silencio en memoria de las víctimas por violencia de género –que en 2019 ascienden ya a 52 tras el último caso producido hoy–. El acto ha concluido con la actuación de la artista Soledad Martínez, que ha estado acompañada por la violonchelista Mari Ángeles Gómez, y la actriz Chelo Valera, que ha realizado una performance llamada “Remembranza” en el que ha hecho alusión a distintas formas de violencia de género.