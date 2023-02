Investigadores de la UJA desentrañan los secretos del "Cometa Verde"

Los investigadores Cintia Peri, Josep Martí Ribas y Pedro Luis Luque Escamilla, del grupo de investigación ‘Fuentes de Alta Energía en la Galaxia’ de la Universidad de Jaén (UJA), han observado el cometa C/2022 E3 (ZTF), conocido como el ‘Cometa Verde’, que está realizando su paso por la zona interior del Sistema Solar y no volverá a pasar cerca de la Tierra hasta dentro de cincuenta mil años.

El grupo no solo fotografió al cometa desde las afueras de Jaén el día 29 de enero, sino que al día siguiente obtuvo espectros ópticos desde el Observatorio de la UJA, en el Campus Las Lagunillas. Gracias a ellos, se pudo comprobar que la composición química del objeto es la esperada en este tipo de objetos, habiendo detectado compuestos como el cianógeno (CN), carbono diatómico (C 2 ), derivados del amoníaco (NH 2 ) y oxígeno neutro. Los investigadores indican que, en particular, la interacción del carbono y cianógeno con la luz solar es responsable del color verdoso que da su sobrenombre a este objeto.

Los cometas como C/2022 E3 (ZTF) provienen de la zona exterior del Sistema Solar y su estudio puede ayudar a conocer la composición, origen y evolución del sistema planetario. Los cometas, además, se han estudiado en relación al origen de la vida en la Tierra, y no se descarta la posibilidad de que un cuerpo de este tipo impactase con ella en el pasado, trayendo consigo elementos químicos que hayan influido en el proceso.

Se puede obtener más información de las observaciones en la página web del grupo ‘Fuentes de Alta Energía en la Galaxia’.









"Cometa visible a fines de enero no volverá a pasar hasta dentro de 50 mil años.

El cometa C/2022 E3 (ZTF) está realizando su paso por la zona interior del Sistema Solar y es visible en los cielos del hemisferio norte.

Las mejores condiciones de observación se darán los últimos días de enero desde Jaén. El objeto se verá toda la noche. Para encontrarlo fácil, se puede observar desde el atardecer en dirección al punto cardinal norte, cerca de la Osa Menor, y se irá desplazando hacia el noroeste a medida que pasen los días. Los mejores cielos: los más oscuros. ¿Tenéis telescopio o prismáticos?, ¡aún mejor!

Pero ¡cuidado! El brillo de los cometas, sus “colas”, y sus colores, son impredecibles: pueden atravesar procesos físicos y/o químicos inesperados debido a su cercanía al Sol. Sin embargo, si la tendencia actual se mantiene, las predicciones nos sirven de guía. Actualmente es visible con telescopios, cámaras profesionales o semiprofesionales y binoculares, y si la suerte acompaña, quizás lo veamos a simple vista.

El cometa fue detectado en marzo del 2022 desde Monte Palomar, California, y según los cálculos de su órbita la menor distancia al Sol se dió el 12 de enero de 2023 y su distancia más cercana a la Tierra será el 2 de febrero, a unos 42,5 millones de kilómetros. Es por ello que se estimó la fecha ideal de observación muy cerca de ese día.

No olvidar: podéis intentar observarlo estos días, pero lo ideal está predicho para el 29. Mirar en dirección al punto cardinal norte y observar cerca de la Osa Menor".

¡Buenos cielos!