El PP insiste en que la Diputación de Jaén recorta el 20% de las plazas de sus residencias

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación provincial de Jaén, Miguel Contreras ha denunciado que Reyes y el PSOE sigan empeñados en ir “en contra de los trabajadores” sobre el nuevo modelo de residencias que “se han empeñado en implantar” y que supondrá un recorte del 20% de las plazas y de puestos de trabajo en Santa Teresa y López Barneo. Reyes debería de reflexionar, “la sociedad tiene que hacerle reflexionar” y pensar “por qué se quedó solo el pasado martes en la asamblea convocada con los empleados de las dos residencias”. La respuesta es sencilla: “porque todos los sindicatos, sin excepción, han votado en contra del nuevo modelo, el modelo del recorte, el modelo socialista y por más que todos hemos pedido revertir la situación siguen sin escuchar”.

Contreras ha dicho que “lo que supuestamente era el buque insignia de Reyes, las residencias gestionadas por Diputación, se está ahogando”. Ambas residencias eran referente en la prestación de servicios en la provincia “gracias a la calidad de sus empleados” pero desde enero de 2021 los socialistas han “pegado un tijeretazo” tanto a las plazas, con una reducción del 20% como a los puestos de trabajo. En Santa Teresa, de las 141 plazas solo hay 83 plazas ocupadas, y en la López Barneo, de las 135 -de las que 122 son concertadas por la Junta- solo hay ocupadas 104. Es decir, de las 276 plazas de las residencias de Diputación, solo hay disponibles 222. “Este es el nuevo modelo asistencial de Reyes, el del tijeretazo”.

Por supuesto, el portavoz popular ha vuelto a dejar claro que el Partido Popular no está de acuerdo con este recorte social “y no nos vamos a quedar quietos, no nos vamos a callar, y vamos a seguir denunciado, presentando iniciativas, y haciendo cuantas acciones sean necesarias para frenar este despropósito”. Y además ha aseverado que “Reyes sabe que lo está haciendo mal” y por eso ni siquiera ha querido dialogar con la oposición, solo se sentó con los sindicatos “pero tampoco les ha hecho ni caso”.

Contreras ha afirmado que la excusa de implantar un nuevo modelo de residencias es falso puesto que aun no hay ningún modelo aprobado. “Es cierto -ha explicado- que tras la pandemia se ha abierto un debate sobre la asistencia en residencias y el Gobierno central está negociando con las comunidades autónomas, pero aún no hay nada aprobado por mucho que Reyes se empeñe en repetir esta mentira”. En este sentido ha dicho que el verdadero objetivo de Reyes lo encontramos en el propio texto: ‘Porque el coste real de las residencias (…) nos tiene que hacer reflexionar sobre los conceptos de eficiencia y eficacia. Somos responsables de la prestación de un servicio público que además de ser un servicio de calidad debe de ser eficaz y eficiente en su prestación’. Es decir, “Reyes está pensando solo en el dinero, en el coste económico, escatimando en la atención de las personas mayores y discapacitadas”.

Y con los puestos de trabajo ocurre lo mismo. La residencia Santa Teresa ha pasado de tener en diciembre de 2018 167 personas trabajando a 140 en la actualidad. Y en la López Barneo se ha pasado de 147 empleados en diciembre de 2018 a 143 en diciembre de 2021 pero porque aun están los contratos de refuerzo COVID por lo que después será mayor la reducción. Esto supone un 22% menos de trabajadores pasando de los 346 empleados en diciembre de 2018 a 283 en marzo de 2022. Y llevan a cabo este recorte “sin escrúpulos” y tratando de engañar diciendo que se mantienen las plazas estructurales “sabiendo que ahí está el problema, en que se eliminan los empleos temporales que eran muchos”.

Por supuesto, el PSOE no ha tardado en intentar echar la culpa al Gobierno de Juanma Moreno diciendo que “es la Junta la que no envía residentes, pero eso es mentira puesto que las plazas que se han eliminado son precisamente las que gestiona directamente Diputación”. Por tanto, según palabras del dirigente popular, “lo que ha hecho Reyes es dejar a jiennenses en lista de espera sin posibilidad de acceder a alguna de las dos residencias de Diputación, algo inadmisible con 62 millones de euros de remanente positivo en el cajón”.