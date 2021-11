Impuesto de Plusvalía: lo que debes hacer para ahorrártelo si vendiste una vivienda antes de noviembre

La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo en un mitín: “esto de la anulación de la plusvalia lo arreglo yo en el Consejo de Ministros”. Frase que levantó enfervorecidos aplausos de los asistentes al acto por recuperar un impuesto anulado, el pasado miércoles 3 de noviembre, por el Tribunal Constitucional. Una sentencia que consideraba que el método de cálculo de dicho impuesto no se ajusta a las operaciones económicas realizadas, es decir, el cálculo que realizaba Hacienda, en base al valor catastral del suelo, no tenía que ver con el precio real de las transacciones de que realizan los ciudadanos.





Pero ante esa suspensión la alarma cundió entre todos los ayuntamientos de España que se quedaban sin uno de sus ingresos más importantes. El cobro de la plusvalía, a los ciudadanos, por la venta de inmuebles. Pero a pesar de la rápida reacción del Gobierno y su Consejo de Ministros para evitar perder esos importante ingresos hubo un plazo de tiempo que se quedó en tierra de nadie: es decir que se vendió el piso durante ese tiempo entre la anulación y restauración impositiva, el contribuyente destá exento del pago









Cómo te contábamos la suspensión de este impuesto se llevó a cabo de manera inmediata, tras la publicación del fallo hace escasas semanas, en las cuales ha habido un vacío. Esto es lo que tienes que tener en cuanta que va desde el 26 de octubre al 10 de noviembre. Aquellos que firmaran la comrpaventa no pagarán el tributo, ya que no se les podrá aplicar ni la normativa antigua, ni la nueva, porque no tiene carácter retroactivo.

Esta tasa supone una recaudación de casi 2.500 millones de euros en los Ayuntamientos de toda España. Seguro que tienes algunas preguntas como estás

1.¿Vale la pena reclamar la devolución de la plusvalía municipal?

2. ¿Es importante haber reclamado antes de que se publique la sentencia en el BOE?

3. ¿Qué futuro les espera a las reclamaciones de plusvalía que se han planteado estos días?

4. ¿Tengo que seguir pagando, si pedí el fraccionamiento del impuesto?

5. ¿Debo recurrir cualquier liquidación que llegue estos días, y aplique la normativa declarada inconstitucional?

La respuesta a cada una de estas cuestiones, las de el experto José María Salcedo, socio del despacho, Atico Jurídico en este vídeo











