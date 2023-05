¿Habrá aceite de oliva suficiente para abastecer el mercado?

“No es que no llueva, es que la calor está agostando a los olivos” es lo que nos cuenta Mariano, un olivarero de Porcuna que posee una finca de secano que está sufriendo estás insólitas temperaturas que están abortando el proceso de floración de los árboles. Está claro que la próxima cosecha de aceituna en Jaén, una provincia que genera el 20% de la producción mundial de aceite de oliva y el 42% de Andalucía, va ser mala o muy mala. Será el segundo pinchazo de producción en la alcuza mundial que es Jaén con sus 66 millones de olivos.

Audio

Audio





Así las cosas los precios del aceite de oliva no paran de subir. Aunque aún se mantienen en unos niveles más o menos razonables. El Aceite de Oliva Virgen Extra se paga en origen, es decir en almazara, a 5´50 euros el kilo. Son datos oficiales que maneja ASAJA del sistema PoolRed y que señalan la tensión al alza de los precios





PRECIOS EN ORIGEN

“Del 1 al 7 de mayo, el precio en origen del aceite de oliva virgen extra fue de 5.676 euros/tonelada, el virgen de 5.284 y el lampante de 5.208. Con respecto a las operaciones, se registraron 41, con la salida de 2.546 toneladas. En el caso del picual de Jaén, el virgen extra se sitúa en los 5.747 euros/tonelada y el lampante en 5.307”

“No es que no llueva, es que la calor está agostando a los olivos”



SITUACIÓN DRAMÁTICA



Juan Luis Ávila es olivarero y responsable del sector del Aceite de Oliva en la COAG. Es muy categórico: “estamos ante una situación dramática, sin precedentes para el sector y est´ña claro que habrá un serio problema para abastecer al mercado mundial aún con reducciones importantes del consumo” y añade que “ni subiendo el aceite una autentica barbaridad cubrimos los costes de producción” y termina diciendo que “todos son malas noticias para el sector”

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de ASAJA coincide en señalar que “las previsiones no son buenas y estamos abocados a una autentica catástrofe”







ni subiendo el aceite una autentica barbaridad cubrimos los costes de producción



Antonio Guzmán, gerente de Cooperativas Agroalimentarias, ha señalado que, a pesar del alto incremento de los costes de producción como el gasóleo, la electricidad y los productos fitosanitarios los cooperativistas están haciendo un enorme esfuerzo para mantener unos precios estables y razonables en una situación, "una de las más dramáticas que se recuerdan en el sector" quiere sigue esperando a la lluvia para que remedie, en la medida de lo posible, el enorme estrés hídrico que sufre el olivo y que de no aliviarse podría llevar al garete las previsiones de la próxima cosecha



También es enorme la preocupación en los profesionales de la gastronomía. Pedro Salcedo chef del reputado restaurante Juanito de Baeza nos decía que “yo no entiendo la cocina sin el Aceite de Oliva Virgen Extra. Yo no podría cocinar con otras grasas”

Audio