La actual número uno del tenis de mesa húngaro, Georgina Pota, no continuará esta temporada en el CT Hujase Jaén, equipo que por segundo año consecutivo jugará en la Superdivisión Femenina y que debutará en la Copa de Europa.



Pota, de 36 años, doble campeona europea y que ha participado en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016), ha decido no continuar en el equipo, informó este lunes la entidad andaluza en un comunicado.



La húngara jugó durante una década en la máxima categoría con el TTC Berlín, en la Bundesliga alemana, con el que ha conquistado el título europeo en dobles y por equipos.



El presidente del CT Hujase, Alfonso Alejo, ha señalado que para el club jiennense "fue un honor que la jugadora húngara más exitosa de los diez últimos años, que ha llegado a ser la 14 en la clasificación mundial en el 2015, haya jugado" en este equipo, y subrayó que "ha sido una pena que no haya podido renovar".



"Ha sido una jugadora muy importante para nuestra plantilla, que nos ayudó a quedar entre las cuatro primeras en nuestro debut en la Superdivisión y que fue clave para clasificarnos y jugar la Copa de Europa", destacó el dirigente.