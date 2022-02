Five Black Bullets deleitan a su público en el hotel HO Ciudad de Jaén

La I Edición del Concurso #PuroRock 2022 organizado por Rock Fm se ha fallaba este pasado martes 15 de febrero siendo la banda nacida en Jaén hace diez años, Five Black Bullets,la ganadora este año. La entrega del galardón se hizo este viernes en el Salón Múdejar y los ganadores ofrecian un concierto este miércoles 23 de febrero a las nueve de la noche en el Hotel HO Ciudad de Jaén

Este primer concurso de Rock Fm tuvo una respuesta masiva. Una treintena de bandas participaron en esta primera edición que nace con vocación de continuidad. Con ocasión de su victoria, la banda ha tenido una charla con Rodrigo Contreras, propietario del RockFM Motel que puedes ver aquí



Con más de 10 años de trabajo a sus espaldas, este grupo que se define como "indie", no por sonido, sino por independecia, disfrutará de la posibilidad de ofrecer un show irrepetible.

Con el disco 'Dirty Boys From the Underground' (2016) y los EP's 'Die!!' y 'We Sold Our Soul' (2019), el sonido fresco pero potente del grupo no te defraudará.









El jurado estuvo conformado por José Manuel Higueras, cuarto teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Jaén y Delegado del Área de Cultura, Turismo y Fiestas y Políticas Sociales. Francisco Bernal, profesor de clarinete y director del Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén. Alma Mesa, reconocida vocalista y corista de diferentes bandas y músicos de prestigio, lleva la música por bandera en su día a día. Rogelio Rojas, actualmente es profesor de violín en el Conservatorio Profesional de Música, Ramón Garay de Jaén. Miembro fundador del conocido grupo Apache nacido en los años 80. Es compositor, toca diferentes instrumentos y ha girado como director musical de dicho grupo por países de todo el mundo. Creador y director durante cuatro años de la agrupación coral Cantoría de Jaén. Antonio Agudo, treinta años de experiencia en el mundo de la comunicación y jefe de informativos de COPE Jaén y, por último, como presidenta del jurado, Ángela Árgueda, con más de veinte años dedicada a los medios de comunicación y Directora del Grupo COPE en Jaén y provincia.