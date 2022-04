Felipe López (PSOE) se retira tras 43 años dedicado a la política activa

l hasta ahora parlamentario andaluz por el PSOE de Jaén Felipe López ha anunciado que se retira tras 43 años dedicado a la política activa. Lo hace mostrando su "gratitud infinita" al PSOE y a la ciudadanía.

"Ha llegado el final de la actual legislatura en el Parlamento de Andalucía, y con ella mi retirada de la vida política activa", ha señalado López a través de sus perfiles en las redes sociales, donde indica que "han sido muchos los años dedicados en diferentes responsabilidades a la tarea pública".

"Mi gratitud infinita a mi partido y a los ciudadanos que reiteradamente nos han apoyado por haberme dado la oportunidad de estar todos estos años colaborando en el intento de construir una sociedad más humana y mejor", ha señalado López.

"De las convicciones en la lucha por una sociedad más justa no me jubilo, seguiré metiendo el hombro en lo posible porque la historia sin lucha no avanza", ha dicho este dirigente que en la actualidad sigue siendo secretario general del PSOE de Alcalá la Real, municipio jiennense que le vio nacer en 1954.

López es licenciado en Psicología por la Universidad de Granada y profesor de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Pedagogía-Psicología. Funcionario desde 1977, fue concejal (1979-1983) y alcalde en el Ayuntamiento de Alcalá la Real (1987-1993).

Ha sido presidente de la Diputación Provincial de Jaén (1995-2010) y delegado del Gobierno andaluz en Jaén (2010-2011). Posteriormente, fue senador y coordinador del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén (2011-2015). Fue consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía (2015-2019) y por último ha sido parlamentario andaluz entre 2019 y 2022.