Exposición en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén

Según cuenta la propia artista en su web, esta es su biografia:

"Mi nombre es Paloma lópez Sánchez, alias PALO, y el arte siempre ha formado parte de mí y de mi vida.

Inspirada por mi familia arquitecta y mi abuelo pintor, durante años he experientado varias técnicas artísticas y diferentes formatos, que han hecho que me incline por un arte figurativo con tintes abstractos donde el valor de la obra resida en el diseño y en los materiales utilizados. Nutrida por referentes como Wassily Kandinsky o Brice Marden me he sentido atraida por los trazos geométricos y por lo que he denominado la "abstraccción ordenada". Y por referentes como Antoni Tápies u Olafur Eliasson, comprendí la importancia que tienen los materiales, entendiendo que estos son extensos y que unidos a otros factores como la luz, el color, el agua o la progresión del tiempo, continen la mirada del artista tanto o más que sus propios trazos"

Horarios de apertura:



30/12/21 al 06/01/22 de 09:30 a 13:00 h.

07/01/22 al 21/01/22

L,Mx y V de 09:00 a 14:00 h.

M y J de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h.

sábados, domingos y festivos (incluido 31/12) cerrado

Comisariado: Marina López Sánchez