Estas son las 9 zonas de baño que no te puedes perder en Jaén

Vale. Es cierto que no hay olas, ni sombrillas, ni tumbonas, ni duchas públicas, ni chiringuitos de espetos. Cierto es que en Jaén no hay zonas de baño naturales de agua salada. Que no, que en Jaén no hay mar. Pero también es cierto que Jaén es la provincia andaluza con mayor número de playas de interior de Andalucía. Así como suena.

En las playas de Jaén no hay aglomeraciones de sombrillas de la Fanta ni de toallas de la Nivea, algo que es de agradecer si lo que buscas es reencontrarte con la naturaleza en paz y armonía. Aquí se respira tranquilidad. En las playas de Jaén, uno se puede relajar y refrescar en verano dándose un remojón en alguna de las nueve zonas autorizadas para el baño en ríos y embalses.

Gracias a los cuatro parques naturales de la provincia, los amantes a la naturaleza pueden disfrutar de uno de los mayores y más divertidos parques acuáticos del mundo. Parajes y paisajes de ensueño en los que, además de refrescarse, el visitante puede practicar deportes acuáticos como descenso de barrancos, piragüismo, kayaks, rafting, paddle surf . Pura adrenalina.

Rafting en el Río Guadalquivir. PN de Cazorla, Segura y Las Villas

Estas son las 9 zonas de baño que debes conocer si vienes a Jaén

Las nueve zonas autorizadas para el baño en pantanos y ríos de la provincia son el embalse del Encinarejo y el río Jándula, en el término municipal de Andújar; el embalse del Rumblar, en Baños de la Encina; el río Linarejos y el Puente de las Herrerías, en Cazorla; el arroyo Los Molinos, en Siles; el río Aguascebas, en Villacarrillo; el Charco de la Pringue, en Villanueva del Arzobispo, y el Charco de la Cuna, en Santiago-Pontones.

Jaén es la provincia andaluza con mayor número de playas de interior de Andalucía

Pero no son las únicas opciones para pegarse un buen chapuzón por estas tierras. En Armujo, municipio de Orcera, se encuentra la que está considerada como la mejor piscina natural de la provincia y que se convierte en el lugar perfecto para una escapada en familia.

La de Armujo no es la única piscina natural de Jaén. En Mogón, municipio de Villacarrilo, se encuentra “la playa de la sierra”, en el cauce del río Aguascebas. Eso sí. Aquí el baño es cosa de valientes, ya que sus aguas son frías incluso en verano. Aún así, sus espectaculares saltos de agua y cascadas de agua cristalina invitan al baño y al disfrute.

Si decides visitar el Parque Natural de Cazorla y las Villas, el Centro de Ocio y Turismo Activo El Tranco es parada obligada. En este enclave de ensueño podrás disfrutar de un embalse de belleza espectacular en el que podrás surcar sus aguas en un paseo en su barco solar, aunque también puedes hacerlo a remo e incluso en barca a vela.

Así que si lo que buscas es desconectar sumergiéndote entre excepcionales paisajes y exuberante vegetación, en las playas de Jaén conseguirás el verdadero objetivo de tu visita: disfrutar del agua a la vez que vives experiencias nuevas con el deporte, la aventura, el riesgo, la adrenalina y mucho más. Desubre el paraiso interior que es Jaén.

Programa de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Baño

Las nueve zonas de baño interior de la provincia de Jaén, son cada año objeto de análisis por parte de la Junta de Andalucía para determinar si sus aguas son óptimas para el baño. Para ello se realiza un seguimiento analítico de los diferentes parámetros que marca y exige la normativa vigente, como los macroscópicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes, restos orgánicos y cualquier otro residuo de cristal, plástico, caucho, madera, que pueda afectar a la salubridad de las aguas y se considere de interés sanitario. Aquí, como en cualquier otra zona de baño de cualquier playa de nuestro litoral, las autoridades sanitarias pueden decidir, en caso de incidencia, la limitación o la prohibición del baño, llegando incluso a ser clausuradas si fuese necesario.

Sin restrinciones por Covid-19

Los embalses de Jaén son un verdadero paraíso para el visitante

Desde Salud Pública, órgano del que depende la vigilancia de la calidad del agua en zonas de baño, no se han establecido restricciones al baño en las zonas autorizadas. Aún así hay que recordar la obligación de cumplir la normativa vigente de distanciamiento social y uso de medidas de protección en términos generales. Desde la administración piden prudencia y responsabilidad, ya que el virus sigue ahí.