Esta es una lista con 10 canciones que suenan a felicidad ¿Estás de acuerdo o para ti hay otras?

La música tiene el asombroso poder de elevar nuestros espíritus y envolvernos en una sensación de felicidad instantánea. Algunas canciones tienen la magia de traer una sonrisa a nuestros rostros y llenar nuestros corazones de alegría. Estas melodías optimistas actúan como una especie de elixir musical, capaz de disipar nubes grises y transmitir una sensación de bienestar inigualable.

Cuando los primeros acordes de estas canciones comienzan a sonar, es como si el sol brillara un poco más, como si el ritmo contagioso nos invitara a bailar y la letra inspiradora nos recordara que hay razones para celebrar. Desde los clásicos intemporales hasta los éxitos contemporáneos, estas canciones se han convertido en himnos de la felicidad en sí mismas.

"Happy" - Pharrell Williams





"Don't Stop Believin'" - Journey





"I'm Yours" - Jason Mraz





"Walking on Sunshine" - Katrina and the Waves





"Uptown Funk" - Mark Ronson ft. Bruno Mars





"Can't Stop the Feeling!" - Justin Timberlake





"I Want to Hold Your Hand" - The Beatles





"September" - Earth, Wind & Fire





"Three Little Birds" - Bob Marley & The Wailers





"Dancing Queen" - ABBA