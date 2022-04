Erik Domínguez: "estoy seguro, la moción de censura de Linares no tendrá lugar"

Hablamos con Erik Domínguez, presidente del PP de Jaén que ha pasado por los estudios de COPE para hablar de la situación política de la provincia. Domínguez se ha referido a Juan Bravo, consejero de Hacienda y portavoz del PP de Jaén, que ha sido nombrado responsable económico del PP nacional. También se ha pronunciado sobre la moción de censura, aún pendiente, del PSOE en Linares, la financiación de la Universidad de Jaén, la nueva sede del partido en la Avenida de Granada y las próximas elecciones regionales y locales

De hecho Domínguez, ha considerado que se están "dando buenos pasos" con respecto a la financiación de la Universidad de Jaén (UJA) y ha confiado en que "en breve se alcanzará un acuerdo que será bueno para todas las partes". "Ni la UJA va a entrar en riesgo de quiebra o insuficiencia financiera jamás con este Gobierno porque el Gobierno no lo va a consentir, porque así mismo me lo ha transmitido el propio presidente. Y, segundo, Medicina no está en cuestión ni lo ha estado nunca de que vaya a implantarse ya", ha afirmado.

Tras señalar que siempre estará "del lado de donde no pierda Jaén", Domínguez ha indicado que "ya ha habido pasos hacia adelante con la financiación". Al hilo, ha aludido a las declaraciones del consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, en comisión parlamentaria del pasado jueves, de modo "que los fondos europeos se han ampliado, pudiendo permitir que la UJA pueda disponer de ellos".