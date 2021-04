Erik Domínguez consigue más de 1000 avales para liderar el PP de Jaén

El diputado autonómico y vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, ha entregado un total de 1.208 avales al comité organizador del XIII congreso provincial, que se celebrará el próximo 15 de mayo en la Institución Ferial de Jaén (Ifeja). Domínguez ha agradecido en un comunicado el apoyo recibido durante estos días desde que el pasado 13 de mayo se celebrase la junta directiva provincial y la secretaria general del PP-A, Loles López, anunciase que la intención del Partido Popular es que "hubiese una única candidatura de consenso".

El precandidato a la presidencia del PP de Jaén ha asegurado que su equipo lo liderará "gente con ilusión y ganas de trabajar por nuestras siglas". Así, lo acompañan en su candidatura Elena González que será la secretaria general, "una persona que conoce la lealtad con mayúsculas y este partido como nadie, que ha crecido dentro de esta familia", pues hay que recordar que ya fue presidenta de Nuevas Generaciones. Domínguez, al reunir el mínimo de avales necesarios para presentar su candidatura, ha asegurado sentir "una enorme ilusión", además de encontrarse "abrumado por tantas muestras de cariño".

El precandidato, que se ha recorrido las comarcas de la provincia para explicar su proyecto de partido y recoger los avales, ha dicho que su proyecto político pasa por "dar respuesta a las demandas de los jiennenses, estar junto a nuestros alcaldes y nuestros portavoces, pisar el asfalto, quemar zapatilla y trabajar". En este sentido, ha afirmado que de ser finalmente la única candidatura que se presente al congreso, trabajará "codo con codo con todas las estructuras locales para mejorar en las próximas elecciones, conseguir concejales allá donde no los tenemos, crear equipo de Nuevas Generaciones en los municipios donde no están formados, lograr liderar la Diputación de Jaén y, por supuesto, consolidar a Juanma Moreno como presidente andaluz y lograr que por fin Pablo Casado sea el presidente de España". No será hasta este jueves cuando se reúna el comité organizador cuando se dé a conocer si la candidatura de Erik Domínguez es la única que se ha presentado de cara al próximo congreso.