¿Dónde están los 1200 metros cuadrados de granito retirados de una calle de Higuera de Calatrava?

El Partido Popular de Higuera de Calatrava ha denunciado la actitud “obstruccionista del alcalde que trata de impedir que conozcamos la verdad sobre las obras realizadas en la avenida de la Constitución hace un año”. En tal sentido se ha informado que con motivo de esa obra se procedió a retirar unos 1.200 metros cuadrados de adoquines de granito en cinco camiones de gran tonelaje “que supuestamente se valoraron en un precio que consideramos ridículo y que mucho nos tememos que se trataba de evitar un proceso de licitación para dicha venta”.

Para la oposición existen “muchas preguntas, muchas dudas y no se nos dan respuestas”. Los populares señalan que las primeras informaciones que facilitó el equipo de gobierno indicaron que los adoquines se guardaban en el campo de fútbol, supuestamente porque serían utilizados posteriormente, “aunque luego en el decreto por el que se vendió dicho material se hacía referencia a que era necesario deshacerse de este material porque estaba ocupando sitio en los almacenes”. Los concejales de la oposición comenzaron a solicitar información en el mes de agosto, concretamente el día 25, a fin de conocer “qué se había hecho con esos adoquines de granito”.





UN VALOR DE 17.000 EUROS

A esta petición, el alcalde contestó a primeros de septiembre que “se estaba preparando la documentación que solicitábamos” por lo que los populares tuvieron que reiterar esta petición a mediados del citado mes de septiembre, “observando que existía ya un afán por ocultar y obstruir nuestra labor de control y fiscalización”. Los ediles del PP de Higuera de Calatrava muestran su “preocupación ya que a finales de septiembre se nos informó que el granito había sido vendido y cuando fuimos a ver los documentos solo había dos decretos de la venta, que curiosamente uno estaba firmado durante el periodo de vacaciones de la secretaria y otro a primeros de septiembre”. Con posterioridad el PP ha requerido que se les muestre la factura que acredite dicha venta y según se les ha informado verbalmente “no existe dicha factura y sólo hay un recibí, que tampoco se nos ha dejado ver después de siete meses pidiendo el expediente completo”.

A este respecto los populares han reafirmado que desde enero están “a la espera de que se nos deje ver toda la documentación de una venta que en teoría ha supuesto un ingreso para las arcas municipales de unos 17.000 euros”. Por eso han pedido ver el recibo, la factura, el ingreso, el apunte contable, así como los documentos que certifiquen cuántos metros cuadrados se han reparado con esta obra “y no entendemos como tras siete meses el alcalde se resiste a dejarnos ver esos papeles”. De igual forma los ediles del PP de Higuera de Calatrava han lamentado que el alcalde “trate de dificultar nuestra labor y tras meses exigiendo esta documentación se le ocurra citarnos para un día por la mañana cuando sabe que estamos trabajando”.

En tal sentido los concejales han denunciado que “justo el día después, el expediente ya no estaba disponible, por lo que seguimos sin poder ver los papeles de una venta de granito que empezamos a dudar que se haya realizado dentro de la legalidad y comenzamos a tener dudas de dónde estará el dinero de esa supuesta venta de granito”. El PP ha indicado que “no vamos a permitir ni un minuto más que el alcalde siga ocultando los documentos y siga intentando tapar su actuación”, y por ello han anunciado que los datos de los que disponen “sean puestos a disposición de la asesoría jurídica para estudiar las acciones legales oportunas”. Para finalizar los populares han pedido al alcalde que “cambie su actitud ya que, si no tiene nada que ocultar, no entendemos por qué pone tantas trabas durante siete meses y no aclara todas las preguntas y las dudas que ha generado en el pueblo la retirada y supuesta venta del granito”.