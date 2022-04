Diez elementos imprescindibles que hay llevar siempre en el coche

Aunque la mayoría de los usuarios de vehículos cuentan con un seguro que les respalda en caso de avería, no siempre disponemos del tiempo necesario para esperar a la grúa o al técnico que venga a ayudarnos con la reparación. Es por ello, por lo que a veces es necesario contar con una serie de herramientas básicas en el coche con las que podamos salir del paso cuando surge un contratiempo menor.

Con esta intención, los expertos deOscaro.es ofrecen un decálogo básico de herramientas que no pueden faltar para ayudarnos en este tipo de situaciones.









Luces de emergencia V16 y chalecos reflectantes

Son muchas las personas que se ponen en riesgo cuando sufren una avería y salen de su coche a reparar su vehículo sin usar un chaleco reflectante. Sabemos que no mejora nuestro outfit, pero ayuda a dar visibilidad para que otros conductores puedan vernos en la carretera y así, evitar accidentes. Esto nos hace ver la importancia de llevar dentro de nuestros vehículos este elemento clave para nuestra seguridad que, además, no deja de ser obligatorio.

Los triángulos también son esenciales dentro de nuestro vehículo. Sin embargo, su uso no es obligatorio en determinadas circunstancias, especialmente cuando su colocación puede poner en riesgo nuestra seguridad, así lo recoge el reglamento general de vehículos que, establece que, si el coche queda parado en una carretera sin arcén o en el carril izquierdo de una autopista, el conductor no deberá bajarse a colocar los triángulos. Para solucionar esta cuestión ya están disponibles las nuevas luces de emergencia V16 que serán obligatorias a partir de 2023 y mucho más seguras.

Gato hidráulico

¿Cuántas veces has maldecido tus neumáticos por pinchar en el momento menos oportuno o no has llegado a una cita por tener que esperar a la grúa para cambiar una rueda? Si eres manitas y tienes rueda de repuesto un buen gato hidráulico puede salvarte la vida en esos momentos. Utilizarlo es de lo más sencillo y te permitirá cambiar la rueda de forma sencilla para llegar a tu cita solo diez minutos tarde.

Caja con bombillas y fusibles de recambio

Dicen que hombre previsor vale por dos y en lo que a iluminación se refiere no puede ser más cierto. Una luz de freno fundida o un antinieblas estropeado pueden dificultarte y mucho la conducción, especialmente si vas a hacer un viaje largo. La visibilidad en carretera es fundamental para el que conduce, pero también para señalizar nuestras maniobras y favorecer que el resto de conductores nos vean, así que tener una caja con bombillas y fusibles de recambio te puede evitar más de un disgusto. ¡Quién avisa no es traidor!

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado













Cinta aislante

No eres MacGuyver y no pretendemos que lo seas, pero créenos que un rollo de cinta aislante puede obrar milagros para buscar una solución temporal a pequeños problemas con tu vehículo. Si tienes la mala fortuna de que se desprenda algún componente como el parachoques o si vas a coger tu coche y algún ‘amigo’ ha dejado tu retrovisor colgando, la cinta aislante te será de gran ayuda hasta que consigas arreglar de forma permanente la pieza en cuestión.

Destornillador y llave inglesa

Con el paso del tiempo algunos tornillos o tuercas que lleves en el coche se pueden soltar y el destornillador y la llave inglesa pueden convertirse en buenos aliados para sacarte del apuro. Desde Oscaro te aconsejamos contar con un destornillador con cabezas intercambiables para asegurarte de que puedes apretar cualquier tipo de tornillo sin preocuparte del cabezal. En caso de no disponer de uno de este tipo, lleva contigo al menos un destornillador de estrella, ya que suele ser el tipo de cabezal más común para el vehículo.

Alicates

Es muy probable que en alguna situación tengas que cortar cualquier pieza de plástico o pieza del vehículo o pelar algún cable, por eso, es necesario llevar en tu vehículo alicates con zona de corte que te permitan realizar este tipo de tarea.

Guantes y linterna

Cuando tengas que reparar el vehículo es muy posible que tengas que ensuciarte las manos o que te puedas hacer alguna herida con algún pico o filo, para eso, es recomendable tener guantes en el coche, para poder reparar nuestro vehículo sin descuidar el cuidado de nuestras manos.

Por último, las averías pueden darse tanto de día como de noche, por eso, los expertos recomiendan llevar una linterna en el kit de herramientas, de esta forma, podrás realizar las reparaciones sin preocuparte de la iluminación, además, también te ayudará a reparar aquellas piezas del vehículo que se encuentran en zonas con menos visibilidad.