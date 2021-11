Detenidas otras 3 personas más por ataque a la casa del alcalde de Navas de San Juan

Estas últimas detenciones se han producido a las 23,00 horas de este martes, según informa la Guardia Civil, y está previsto que los cinco detenidos pasen a disposición judicial durante esta mañana. El propio regidor de Navas de San Juan explicaba el lunes en declaraciones a los periodistas que el hecho se produjo alrededor de las 4,00 horas del domingo, cuando oyó ruidos, a los vecinos dando voces y vio las llamas por la ventana y al intentar salir no pudo porque la puerta ya estaba ardiendo.



"Me dio tiempo a retirar las cortinas de las ventanas" y "los vecinos me pasaron una escalera y pude salir por el tejado", aseguraba Requena, que añadía que se encontraba solo en casa porque su familia está fuera de viaje, lo mismo que tenía pensado hacer él, pero que cambió de opinión debido a necesidades del trabajo. El fuego ha quemado la fachada de la casa y el coche estacionado en la puerta que ha quedado totalmente calcinado, también ha afectado a causa del humo y del calor que ha derretido cables exteriores, a las dos casas colindantes y parcialmente a un vehículo que pudo ser retirado a tiempo.



Más de 200 personas, entre ellas muchos alcaldes de municipios de la provincia de Jaén y representantes de todos los partidos políticos y administraciones, han mostrado su apoyo al alcalde. Joaquín Requena agradeció el apoyo y pidió a sus vecinos que tengan en consideración a las familias de los jóvenes detenidos como presuntos causantes del incendio, para que no les hagan pagar por ello ya que no tienen culpa de lo que hayan hecho sus hijos.



El alcalde ha recibido múltiples muestras de apoyo, tanto por redes sociales como por teléfono, incluida la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o políticos de distinto signo