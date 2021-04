Destinan 300 agentes a Andújar el fin de semana en el que se celebraría la Romería de la Virgen de la Cabeza

La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha indicado en un comunicado que "no se trata de un dispositivo especial, puesto que no se puede realizar la Romería, pero sí de una mayor presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para garantizar que haya normalidad durante estos días". Madueño ha vuelto a apelar "a la prudencia y a la responsabilidad ciudadana" para cumplir las recomendaciones y las normas sanitarias que están en vigor y que buscan reducir el número de contagios y frenar la incidencia de la enfermedad.

El despliegue diseñado por la Comisaría y la Comandancia de Jaén es el resultado de las dos juntas locales de seguridad celebradas junto al Ayuntamiento de Andújar en los días 5 y 12 de abril. En ambas reuniones se analizaron las posibles situaciones que se podían dar, así como las respuestas que, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, se podían aportar para evitar que se produzcan aglomeraciones. "Somos conscientes de que se trata de fechas muy señaladas para los vecinos y vecinas de Andújar y de otras zonas de la provincia, pero también debemos tener en cuenta de que la salud de todos es la prioridad en estos momentos", ha apuntado la subdelegada

Así, en concreto, está previsto que haya presencia permanente del Cuerpo Nacional de Policía en el casco urbano de Andújar, con los servicios propios de la Comisaría Local de Andújar y también con agentes desplazados específicamente desde otros destinos, con refuerzos procedentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y del Grupo Operativo de Respuesta (GOR).

Por su parte, la Guardia Civil también ha diseñado un despliegue específico en la zona del Santuario y los principales accesos, que desarrollará a lo largo de todo el fin de semana, con el trabajo de las patrullas de Seguridad Ciudadana, del Seprona y de la Agrupación de Tráfico. A este grupo hay que sumar a los agentes de la Policía Local de Andújar, con los que se realiza una labor coordinada.

La subdelegada ha incidido en que el actual estado de alarma impide la celebración de la Romería y conlleva la implementación de determinadas recomendaciones y normas sanitarias encaminadas a frenar la enfermedad. También ha hecho referencia al bando publicado por el Ayuntamiento de Andújar en el que se explica cuál es la legislación vigente al respecto.

"Todos tenemos que cumplir una normativa, como la limitación de movilidad en determinados municipios y en determinados tramos horarios o la limitación de aforos para poder garantizar la distancia interpersonal", ha dicho.

En este punto, ha explicado que la movilidad entre provincias está prohibida y que, además, hay 19 localidades de la provincia de Jaén en los que, actualmente, existe cierre perimetral de su término municipal, por lo que sus vecinos no pueden desplazarse a no ser que sea por un causa justificada.

A raíz de las medidas anteriormente señaladas, la subdelegada del Gobierno de España en Jaén ha manifestado que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no cesarán en su labor de hacer cumplir la normativa y estarán vigilantes en el cumplimiento de la normativa dictada por la autoridad sanitaria.

"Velarán por la seguridad ciudadana y por nuestra salud de la misma forma que llevan haciéndolo desde hace más de un año. Pese a que no se va desarrollar un dispositivo especial, como el que se establece habitualmente en Romería, sí que va a haber un refuerzo al servicio ordinario, por parte de la Guardia Civil y de la Policía Nacional", ha especificado.

Tras la celebración de la última junta local de seguridad, el alcalde de Andújar, Francisco Huertas, ya explicó algunas de las limitaciones en vigor, como el establecimiento de aforos en el Santuario para poder garantizar la distancia interpersonal, y la celebración de únicamente de dos misas, una el sábado, a las 11,00 horas, y otra el domingo, a las 12,00 horas, para las que se requerirá una acreditación.

"De este modo, la Basílica permanecerá cerrada, a excepción del domingo que abrirá después de la misa institucional y solo hasta las 16,00 horas", ha apuntado.

También ha indicado que, en virtud de la actual legislación, no está permitida la ocupación de la vía pública por mesas y sillas; en el Santuario no se podrá acampar; no se permite el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública ni en Andújar, ni en el Santuario. Del mismo modo, y una vez en el Cerro, solo se podrá estacionar en los aparcamientos habilitados al efecto y se dispondrá de una vía de entrada y una vía de salida.