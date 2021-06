La cuenca del Guadalquivir enciende la luz roja por sequía

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha advertido este jueves de que la cuenca del Guadalquivir está "en una situación de alerta" y en julio "podríamos pasar a una situación de emergencia" si no llueve.



Páez, en una rueda de prensa en Jaén, ha expresado su esperanza en que "llueva algo" y en que la gente "use el agua convenientemente", ya que la situación para el riego de los cultivos es "muy complicada" y puede empeorar si no aumentan las reservas hídricas. En este sentido, ha informado de que en la cuenca del Guadalquivir hay 760 hectómetros cúbicos menos que el año pasado y las reservas se encuentran al 39 por ciento.



Paez ha señalado que "en cuanto haya margen, si hay posibilidad, aumentaremos las dotaciones", y ha recordado que los recortes de agua para riego se producen en todos los cultivos, no solo en el olivar. De hecho, ha añadido, hay hectáreas de arroz que no se van a regar y riegos extraordinarios que se han suprimido en herbáceas. En cuanto al abastecimiento de agua para consumo humano, ha dicho que está asegurado al menos dos o tres años, mientras que para riegos puede haber una disminución de las dotaciones.