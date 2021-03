El Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén aprueba el informe de viabilidad para el Grado de Medicina

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén ha aprobado en su reunión celebrada este jueves el informe de vialidad para la implantación del Grado en Medicina en la UJA, necesario para la impartición de estos estudios, ya aprobados por el Consejo Andaluz de Universidades en 2010, una aprobación supeditada entonces a contar con dicho informe.

Tres ejes

El informe de viabilidad para la implantación de los estudios de Medicina en la Universidad de Jaén se estructura en tres ejes: la necesidad de impartición de los títulos, derivada de la “altísima” demanda de estos estudios registrada en España, ante el déficit de profesionales y por el alto porcentaje de estudiantes de Medicina en universidades privadas; la oportunidad, en cuanto a la previsión a ocho años (tiempo en el que saldría la primera promoción de Graduados en Medicina de la UJA) de un desajuste entre la oferta MIR y de egresados, por lo que habrá una mayor oferta de plazas de MIR que candidatos a cubrirla, todo ello unido a los informes de distintos organismos a favor de reforzar el sistema sanitario público español; y la viabilidad, tanto en relación a la disposición de poder contar con profesorado adecuado y poder contratar a profesionales, como en lo relativo a las infraestructuras.

De esta forma, la Universidad de Jaén continúa con la planificación realizada para la implantación del Grado en Medicina. Así, tras comunicar a principios del mes de marzo a la comunidad universitaria la decisión de iniciar el proceso de poner en marcha este título, se elevó la propuesta a la Comisión de Planificación de Enseñanzas de la Universidad de Jaén y ahora al Consejo de Gobierno de la UJA, en ambos casos con el apoyo unánime de ambos órganos. El Consejo Social informará este viernes en su reunión de la implantación del Grado en Medicina y después se iniciará el proceso externo, solicitando en el plazo legal establecido para ello al Consejo Andaluz de Universidades su implantación, “que sería reforzar la autorización que tuvimos en 2010, ahora acompañada por un informe de viabilidad, antes de iniciar el proceso de elaboración de la memoria del Grado en Medicina”, como detalló el Rector, Juan Gómez Ortega, el pasado 10 de marzo.

Como explicó el Rector de la Universidad de Jaén entonces, una vez se cuente con dicha memoria se someterá a su acreditación por parte de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA) y en caso de resultar positiva, los estudios de Medicina comenzarían a impartirse en la Universidad de Jaén en el curso 2023/2024, con una oferta de 60 plazas de nuevo ingreso. El Rector de la UJA ha vuelto a resaltar su compromiso por este Grado, que surgió a propuesta del Consejo Social de la UJA en 2007 y que fue aprobado por el Consejo Andaluz de Universidades en 2010, una aprobación condicionada a una viabilidad que no se dio, primero por la crisis económica de 2008 que impedía la contratación de personal o el desarrollo de infraestructuras, y recientemente por la pandemia. “Desde que accedí al Rectorado dejé clara mi postura por este Grado, muy interesante tanto para la UJA como para la sociedad, aunque era evidente que en 2015 no se daban las circunstancias para implantarlo. La Universidad de Jaén no ha abandonado en ningún momento este proyecto, sino que ha venido trabajado en el mismo durante este tiempo”, indicó Juan Gómez.