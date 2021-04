Cinco pueblos de la provincia superan ya la tasa de 1.000 casos y otros once la de 500

Cinco municipios de la provincia de Jaén superan ya la tasa de incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, mientras que por encima de 500 ya hay once municipios, según los últimos datos del IECA. Beas de Segura ha pasado a ser el municipio con mayor tasa de incidencia, con 2.000. En los últimos 14 días se han detectado 102 positivos, de los que 88 han sido en la última semana. Otro de los municipios más afectados en Santiago Pontones que en la última semana ha registrado 49 positivos, lo que sitúa su tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes con 1.683.









Por encima de una tasa de incidencia de 1.000 está también Santiago Pontones (1.683,3); Castellar (1.549,2); Bedmar y Garcíez (1.139,4); y Noalejo (1.032,2). Actualmente, y hasta el próximo jueves, 15 de abril, que se superen los datos, los municipios con toda la actividad no esencial suspendida por superar la tasa de incidencia de 1.000, además de estar cerrados perimetralmente, son Beas de Segura y Castellar. Con una tasa de incidencia por encima de 500 se encuentran: Alcalá la Real (718,6); Castillo de Locubín (987,9); Frailes (567,8); Higuera de Calatrava (814,3); Campillo de Arenas (913,8); Valdepeñas de Jaén (924,2); Arquillos (813); Linares (845,6); Santisteban del Puerto (739,4); Pozo Alcón (591,8); y Villarrodrigo (767,3). En nueve de estos once municipios ya hay decretado cierre perimetral desde el pasado viernes, 9 de abril. Se incorporan como nuevos Frailes y Villarodrigo, aunque todavía no tienen decretada medidas restrictivas a la movilidad. De los 97 municipios de la provincia de Jaén, 25 se mantiene con una tasa de incidencia a cero tras llevar dos semanas sin registrar positivos por covid.

La cuarta ola es una realidad

En el caso de la provincia de Jaén la tasa de incidencia se sitúa en 276,7 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone casi 82 puntos respecto al jueves, 8 de abril. La capital jiennense se sitúa en 126,8 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, lo que supone un incremento de casi 32 puntos en los últimos cuatro días. Desde este sábado, y según se ha informado desde la Consejería de Salud y Familias, en la provincia de Jaén se han registrado 327 nuevos positivos y ningún fallecidos, aunque la cifra de muertes se sitúa ya en 927. En los hospitales de la provincia hay 117 personas hospitalizadas, de las que once están ingresadas en la UCI --una más que hace una semana--. Desde el sábado, 10 de abril, se han producido tres nuevas hospitalizaciones, ninguna de ellas en UCI. Las personas recuperadas ascienden a 69 por lo que ya son 37.006 las que han superado la enfermedad desde el inicio de la pandemia. El acumulado de positivos asciende a 43.298. El número de vacunas administradas en la provincia asciende a 160.954, mientras que el número de personas inmunizadas con dos dosis se sitúa en 49.277.