Cinco consejos para sacar el mayor rendimiento a la cámara de tu móvil

En España la cantidad de teléfonos móviles supera a la población, según ha analizado el informe Digital 2021 de Hootsuite, que reporta 54,34 millones de móviles conectados, lo que supone el 116,2% de la población. Los dispositivos móviles están a la orden del día y cada vez más están empezando a sustituir otros elementos tecnológicos como las cámaras profesionales.

Es por este motivo que gran parte de la población decide la compra de un smartphone por la cámara que lleva integrada. Incluso algunos solo hacen fotos desde su móvil, llegando a viajar por todo el mundo sin nada más en el bolsillo que este pequeño dispositivo.

Pero ¿realmente se le da el uso correcto?

Los fabricantes llevan tiempo apostando muy en serio por ofrecer la mayor capacidad fotográfica en sus dispositivos. Gracias a la calidad que ofertan, el mundo de la fotografía ha dado un giro de 180º. Sin lentes especializadas ni objetivos pesados, ahora es posible inmortalizar cualquier momento y lugar sin una preparación exhaustiva.

Hay algunos ajustes y métodos que aplicados correctamente proporcionarán todo lo necesario para que tu móvil consiga imágenes que alcancen resultados iguales a los de una cámara profesional. Por eso, desde ANOVO, una empresa de postventa de tecnología, dan algunos consejos que te ayudarán a sacar las mejores fotos posibles.

1.- Limpia la lente.

Este consejo que puede parecer obvio, pero en la mayoría de las ocasiones no se hace y no hay manera de darse cuenta hasta que la foto se amplía y ya no hay vuelta atrás.

2.- Usa luz natural siempre que sea posible.

Uno de los puntos más débiles de las cámaras en general y de los móviles en particular es que si no hay una luz adecuada la fotografía se verá condicionada.

3.- Evitar utilizar el flash

Siempre que sea posible hay que evitar la utilización del flash LED porque puede dar una luz demasiado dura que genera sombras en las imágenes.

4.- Usar la cuadrícula

La composición es otro aspecto clave de una buena foto y con la cuadrícula resulta más sencillo ajustar la escena. Por ejemplo, al hacer una foto de un paisaje.

5.- No hacer zoom

Este consejo tiene trampa, sí que se puede hacer zoom pero siempre que sea óptico. Es decir, hay que evitar el zoom digital ya que hace perder la calidad de la imagen.





Y, como no podría ser de otra manera, te recomendamos revisar el manual de tu fabricante para sacar el mayor partido a tu dispositivo, utilizar siempre accesorios originales del fabricante y acudir a un servicio técnico homologado si tienes alguna incidencia con la cámara de tu terminal.