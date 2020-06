Casi 500 profesionales de 17 países participarán en un Diálogo Online sobre la almendricultura

La incidencia del COVI-19, lejos de ser un obstáculo en la organización de eventos de carácter profesional en el sector oleícola ha fomentado una nueva forma de trabajar en formato online y ejemplo de ello es el Diálogo organizado por Juan Vilar Consultores Estratégicos, que tendrá lugar el próximo 4 de junio, bajo el título: “La almendricultura como alternativa y complemento a la olivicultura”.

Casi 500 profesionales de instituciones públicas (gobiernos, universidades, centros de investigación, consejerías, ayuntamientos, etc.) y privadas (grandes corporaciones empresariales, empresas pequeñas y medianas, entidades financieras, fondos de inversión, editoriales especializados, etc.), localizadas en 17 países (España, Portugal, Turquía, Chile, Estados Unidos, Argentina, Túnez, Alemania, Suiza, México, Brasil, Italia, Perú, etc.) de 4 continentes, participarán en el Diálogo del próximo jueves.

En la actualidad, la olivicultura internacional se encuentra en pleno proceso de transformación, de los 11,5 millones de hectáreas de olivar que cubren el planeta, ya el 30 por ciento es olivar moderno. Igualmente toman protagonismo oliviculturas diferenciadas, como es el caso de la ecológica, superando en este caso las 800 mil hectáreas de olivar mundial, existiendo por tanto una corriente clara en la búsqueda de la rentabilidad por vías diversas, la sostenibilidad y la eficiencia.

Entre ambas, en dicho escenario, se presenta un nuevo actor con especial solvencia, la almendricultura, que por evidentes razones debidas a la madurez del mercado oleícola, comienza a suplantar a aquel en el destino de tierras, suponiendo ya 1,9 millones de hectáreas distribuidas por todo el planeta, y compartiendo diversas analogías con la olivicultura.

En este evento, participarán profesionales con dilatada experiencia y conocimiento en todo tipo de leñosos, desde el ámbito de la distribución de planta en los cinco continentes, el diseño, desarrollo y creación de plantaciones, y la elaboración del producto final, tanto aceite de oliva, como almendra, con sus particularidades, pros y contras.

Por tanto, este Diálogo On Line contará con la participación de Pablo Vega, director General de CBH; Antonio Jiménez, director General de DAFISA y Manuel López, responsable comercial de Agromillora. Como moderadora actuará el consultor estratégico, Juan Vilar.

Infórmate e inscríbete aquí