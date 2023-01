El candidato del PP a la alcaldía de Jaén quiere políticas "reales y efectivas" y no el "regate corto"

El candidato del PP a la Alcaldía de Jaén, José Agustín González Romo, ha asegurado que trabaja en "un proyecto serio" para impulsar el desarrollo de la ciudad a través de "políticas reales y efectivas" que piensen "también en mañana". Y ello, frente al "regate corto" del actual gobierno local (PSOE-Cs) que "no ha llevado a buen puerto" a la capital.



Así lo ha indicado este jueves en un desayuno informativo en el que ha dicho sentirse reflejado en los valores 'populares' de "fomento del bienestar, creación de riqueza y empleo", además de "moderación, armonía y mesura".



En este sentido, ha expresado su "orgullo" por formar parte "del gran trabajo" en la Junta, donde es director general de Consumo. Una responsabilidad que desarrolla en esta legislatura, después de que en la anterior fuera secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo como independiente en un área dirigida por Ciudadanos.



González, igualmente, ha asegurado verse "reflejado también en Jaén" y por eso ha "aceptado este gran reto con muchísima ilusión" que pretende transmitir a toda la ciudadanía. Al hilo, ha aludido al "optimismo constructivo" como "pilar fundamental" en su proyecto y que supone "trabajar para lograr que todo salga bien" contando también con la labor "al unísono" de todas las administraciones.



"Desgraciadamente, en los últimos años la gestión del PSOE desde el Ayuntamiento no ha llevado a Jaén a buen puerto. Todo lo contrario, es una ciudad que pierde población, comercio, limpieza y, si gana algo, es deuda y desempleo", ha lamentado.



El candidato ha subrayado que "se puede hacer un muy buen trabajo en Jaén, que es una ciudad que tiene futuro", pero son necesarias "políticas reales, efectivas y pensando en hoy, pero también en mañana y no solo en ese regate corto", como, en su opinión, ocurre en la actualidad.



"Iremos trabajando en los próximos meses en desgranar esas políticas", ha señalado, no sin adelantar que una de las bases de su acción será atraer inversión y talento mediante la colaboración con la iniciativa empresarial y privada frente a una actitud de "conformismo" y de "simplemente poner la mano".



A su juicio, asimismo, hay que "recuperar la capitalidad" de Jaén para contribuir a que la provincia genere también más riqueza y el Consistorio debe ser "mucho más eficiente y más transparente"



Con respecto a las personas que le acompañarán en la candidatura, ha apuntado que no la tendrá "hasta abril, seguramente". Y ello, en tanto existe "un equipo confirmado por mucha gente donde el proyecto es ganar el 28 de mayo" y trabajar desde el día siguiente. "La lista se irá conformando contando con los mejores, tanto del PP como de los propios jiennenses", ha manifestado.



"Vamos a ganar seguro y con mayoría suficiente para poder gobernar solos. Es nuestra ambición. A partir de ahí, somos un partido muy moderado y de consenso y, por tanto, toda ayuda y colaboración es bienvenida", ha dicho González al ser cuestionado por preferencias a la hora de pactar otras formaciones en caso de ser necesario.

CETEDEX



Por otro lado, y también a preguntas de los periodistas, se ha referido a dos actuaciones destacadas en la capital, una de futuro y otra pendiente: el futuro Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) y el tranvía.



Sobre la primera, ha declarado que "hasta ahora parece una marca blanca del Colce" y "lo único" existente "es un convenio que no vincula económica ni jurídicamente". Al respecto, ha precisado que "nadie puede estar en contra de este proyecto", aunque ha dicho temer "que sea más venta de humo".



"Yo me subiré y, además, con Juanma Moreno", ha recalcado el candidato 'popular' sobre el sistema tranviario, que no ha funcionado más allá de en pruebas desde su implantación en la primavera de 2011.