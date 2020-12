La campaña de promoción Olive Oil World Tour se despide a lo grande estas Navidades

Nuestros Aceites de Oliva serán protagonistas de excepción en varias ciudades del mundo estas Navidades, gracias a las acciones divulgativas programadas por Aceites de Oliva de España para cerrar por todo lo alto su campaña más ambiciosa, la Olive Oil World Tour, iniciada en 2018 con apoyo de la Unión Europea, para impulsar el conocimiento del producto y su comercialización en Europa, EEUU y Asia.

De esta forma, por lo que respecta a nuestro país, se han vinilado vagones de la línea 6 (circular) del Metro de Madrid, una de las de mayor tráfico de pasajeros de la capital de España, promocionado los Aceites de Oliva. En 2019 registró más de 111 millones de pasajeros. Además, la campaña está presente en las espectaculares pantallas de los emblemáticos cines madrileños Callao y Capitol, junto a la Gran Vía madrileña, una de las zonas más concurridas de la ciudad en Navidades.

Al mismo tiempo, unos 28 centros comerciales de la Comunidad de Madrid exhiben este mes de diciembre, coincidiendo con la época en la que se disparan las compras, pantallas para divulgar las excelencias de los Aceites de Oliva, entre ellos La Gavia, Parquesur, La Vaguada o Plenilunio. Eso no significa que se hayan abandonado los grandes centros de distribución de pasajeros en Europa. Así, en las próximas semanas, los circuitos de publicidad de los aeropuertos de Heathrow (Londres), Bruselas, Palma de Mallorca, Ibiza, Ámsterdam y Málaga, acogen las creatividades de la campaña, al igual que las estaciones de ferrocarril de Bruselas, Berlín y Frankfurt. Y, al otro lado del Atlántico, mucho más…En Nueva York, siete pantallas gigantes desplegadas en el edificio de “American Eagle” de Times Square proyectan la imagen de los Aceites de Oliva ante millones de personas hasta el 27 de diciembre mientras que los míticos taxis amarillos de la Gran Manzana (140 en total) difunden hasta el 10 de enero, con llamativos reclamos, los valores del saludable ingrediente entre los neoyorquinos.

En Miami se ha recurrido a barcos itinerantes que surcan playas y canales para promocionar el ingrediente estrella de la Dieta Mediterránea, que también está presente en la carrocería de los conocidos coches eléctricos de alquiler conocidos como “U-Ride”. Sin olvidar tampoco los circuitos de publicidad en los aeropuertos de Chicago, Miami, JFK en Nueva York y Los Ángeles. Asimismo, las creatividades también están presentes en la estación de ferrocarril de Los Ángeles y el Oculus de Nueva York. Y en la otra punta del mundo, aún más….

También la campaña destinada a Asia aprovecha estas fechas para dar un último empujón a las acciones promocionales. En Japón, se ha elegido el cruce de Shibuya, uno de los lugares más concurridos del mundo, para proyectar los mensajes de campaña en sus cinco pantallas gigantes. En China, nuestra publicidad se puede contemplar en más de 200 pantallas de los aeropuertos de Pekín, Shanghái y Hong-Kong y las terminales de jet privados de Macao, Bangkok y Singapur.

Todas estas acciones coinciden además con un momento en el que los consumidores están buscando sus regalos de Navidad. El aceite de oliva virgen extra se postula como el regalo perfecto, nutritivo, delicioso y con el plus de cuidar la salud.

Tres años de un programa “histórico” para el sector

La iniciativa “Join the European healthy lifestyle with Olive Oils from Spain. Olive Oil Makes a Tastier World” (2018-2021), cofinanciada por la UE, se puso en marcha a principios de 2018 y ha impulsado actividades de divulgación en mercados estratégicos para el sector tanto de Europa (España, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos), como de EEUU y de Asia (China, Japón y Taiwán). Así, el Olive Oil World Tour se ha desarrollado en ciudades como Londres, Frankfurt, Bruselas, Ámsterdam, Madrid, Nueva York, Miami, Tokio, Chicago, Shanghái, Los Ángeles, San Francisco, Taipéi…

La Interprofesional del Aceite de Oliva Español es una organización sin ánimo de lucro, formada a su vez por todas las entidades representativas del sector del aceite de oliva español. A través de su marca de promoción, Aceites de Oliva de España, lleva más de una década desarrollando campañas para acercar el producto a consumidores de todo el mundo.