Cada cuánto tiempo debes lavar tu cabello a la semana: "Contraproducente"

A la pregunta de si es o no conveniente lavarnos el cabello a diario, cabe decir que el cuidado del mismo comienza con una buena higiene. La mayoría de los especialistas coinciden en que el cabello debe lavarse siempre que esté sucio y a diario si fuese necesario, si bien hay que tener en cuenta que lo que no se debe hacer es elegir productos que puedan ser agresivos con el lavado o después del mismo.

También hay profesionales en cuidados capilares que opinan que el lavado depende del estilo de vida, de si se practica más o menos deporte, de si tenemos un trabajo u otro e incluso de la contaminación del ambiente de la ciudad en la que vivimos, por poner solo unos ejemplos, llegando a argumentar que puede ser contraproducente que, por ejemplo, las personas que hacen ejercicio se laven el cabello a diario es algo ya que el lavado frecuente y continuo reseca la fibra en exceso y elimina el manto de protección natural que genera la piel lo cual puede provocar descamación e irritación del cuero cabelludo.

¿Eso quiere decir que no podemos utilizar productos químicos como lacas, tintes o espumas? Rotundamente no. Este tipo de productos se han utilizado siempre y lo único que debemos de tener presente es que sean productos testados y de calidad, y que no debemos de abusar de ellos además de utilizarlos en su justa medida. Ni más ni menos. La cosmética del cabello es un mundo por descubrir y nos ayudará a mantener fuerte y sano nuestro cabello siempre que sepamos utilizarlos, incluso a diario.









La Fundación Piel Sana asegura la frecuencia del lavado va a depender siempre de la facilidad con la que se ensucia. Por ejemplo en el caso del cabello graso el lavado frecuente es beneficioso ya que puede evitar otras complicaciones, como la proliferación de determinadas levaduras y microorganismos, relacionada con la aparición de la caspa y el picor en el cuero cabelludo. Además, utilizando un champú adecuado, el lavado proporciona mayor volumen al cabello mejorando su aspecto y sedosidad. En el caso de las personas con el pelo normal o seco, la frecuencia puede ser menor ya que el cabello se ensucia menos. En resumen: cuanto más limpio esté el pelo mucho mejor para nuestra salud capilar. Hay que huir, como en todo, de los extremos y los excesos.













En la web del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona podemos encontrar los siguientes consejos básicos para el cuidado diario de nuestro cabello:

Hacer cada día el cepillado del pelo, para eliminar los restos adheridos de productos capilares.

Utilizar un peine de púas no afiladas.

Evitar los peinados estirados y forzados.

Recurrir al lavado una o dos veces por semana, o bien a diario, con champús suaves y apropiados al tipo de cabello de cada persona.

Antes de aplicar el champú hay que mojar el pelo con agua tibia.

Aplicar el champú de forma homogénea sobre el cuero cabelludo haciendo un masaje suave.

Aclarar el pelo con agua abundante.

Secar el pelo primero con la toalla sin fregar, para disminuir el tiempo de secado. Si es posible dejarlo secar al aire.

En el caso de utilizar secador hacerlo a temperatura moderada y manteniendo una cierta distancia con el cabello para no quemarlo.

En caso de tener algún problema específico el Colegio aconseja consultar con el médico así como con el farmacéutico, sobre la recomendación más adecuada de productos cosméticos para el cabello.

