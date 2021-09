Bailén vuelve a quedarse sin recreación de su celebre batalla por culpa del COVID

El Ayuntamiento de Bailén ha descartado este año llevar a cabo la recreación de su batalla, pero a cambio ha organizado una programación de actividades para un fin de semana de 'Época Naopleónica' que se va a celebrar del 29 de septiembre al 3 de octubre.

La concejala de Obras y Servicios Municipales y Turismo del Ayuntamiento de Bailén, Nieves Rusillo, ha sido la encargada de presentar la programación. "Ya que el acto central de la Recreación Histórica de la Batalla de Bailén no se podrá celebrar, sí que hemos querido organizar una serie de actividades para conmemorar esta fecha", ha dicho Rusillo.

Como consecuencia de la pandemia y tras no poder celebrar ningún acto el año pasado, en esta ocasión se pretende "ir retomando la normalidad y la celebración de actos".

Los actos programados comenzará este miércoles con una visita guiada en tren turístico. En concreto se celebrarán miércoles y jueves a las 17,00 horas, mientras que el viernes, sábado y domingo serán a las 10,00, 12,00 y 17,00 horas. Estas visitas recorrerán los enclaves históricos de la batalla con una duración de dos horas.

Por la noche se han programado otras visitas, que partirán desde la Plaza del General Castaños para recorrer los lugares más emblemáticos de Bailén. Igualmente se podrá participar en las visitas guiadas al Museo de la Batalla que se han programado el sábado y domingo a las 11,00, 13,00 y 18,30 horas. Durante todo el fin de semana se podrán realizar visitas guiadas al campamento de época que se va a realizar en el Jardín Botánico, donde se explicarán a los visitantes las diferentes escenas que se han recreado en este espacio.

El viernes está prevista la celebración de una conferencia a cargo del arqueólogo Juan Carlos Ortega Díez bajo el título 'La huerta de Arteaga: Redescubriendo la Batalla de Bailén', que se celebrará a las 20,00 horas, mientras que el sábado será el momento de escuchar a la Banda de Música de Bailén en el auditorio municipal, donde contará con la colaboración del grupo de Baile de Ana María Padilla y en el que se realizará un homenaje a las mujeres que han recreado la figura de María Bellido en las distintas recreaciones.

En cuanto a las actividades reseñar también que durante todo el fin de semana se podrá visitar el Mercado de Época que se va a instalar en el Paseo de Las Palmeras.

Por último, desde el 1 de octubre y hasta el 24 del mismo mes se van a celebrar las jornadas Gastronómicas que este año contarán con siete bares de tapas y tres restaurantes con menús. Los premios establecidos son 250 euros más placa a la mejora tapa y 500 euros más placa al mejor menú. Además este año se dará un premio directo de una botella de aceite a todas las personas que sellen el boleto con su consumición en cinco de los bares participantes.

"Esperemos que sea un fin de semana en que podamos disfrutar de nuestra batalla que tanto nos gusta, pero pido que a la hora de participar en los actos que no se aglomere la gente, que se use la mascarilla si no se puede mantener la distancia de seguridad y sobre todo que disfrutemos de este fin de semana de 'Época Napeolónica' en Bailén", ha concluido la responsable de Turismo.