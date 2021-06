Bailén, a la espera del posible cierre perimetral al superar la tasa de mil casos de COVID

El alcalde de Bailén (Jaén), Luis Mariano Camacho, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para "cumplir toda la normativa" sobre la covid-19 después de que el municipio registre una tasa de incidencia acumulada de 1.008,7 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, de modo que es previsible que la Junta pueda solicitar su cierre perimetral.

En declaraciones a Europa Press, el regidor ha explicado que no han tenido por el momento notificación desde el Gobierno autonómico sobre posibles restricciones y están pendientes de la reunión que el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública celebra este mismo miércoles en la que podrían decretarse.

Camacho (PP) ha recordado que, desde la semana pasada, cuando la tasa superaba los 700 casos por cada 100.000 habitantes, "el Ayuntamiento de Bailén ha ido tomando decisiones" en el marco de sus competencias y, de hecho, las instalaciones municipales "están cerradas". "Es decir, previendo que esto podía llegar, se han tomado decisiones y, aunque estemos en 1.008, creo que hemos podido contener porque la subidas eran bestiales", ha comentado.

En este sentido, ha reiterado un mensaje a la ciudadanía para que sea consciente de que "hay que cumplir toda la normativa", desde llevar la mascarilla a mantener la distancia social y la higiene de manos, como "única forma de intentar reducir esta curva" y seguir luchando contra el coronavirus.

"Parece ser que con el decaimiento del estado alarma nos han dejado desasistidos a la hora de tomar decisiones que podamos controlar a la ciudadanía y con las comuniones y demás celebraciones la gente se ha olvidado un poco de lo que realmente tenemos todavía, que es una pandemia en la que la gente muere", ha afirmado.

Ante la posibilidad de que la Junta establezca limitaciones en Bailén --que tiene una población de 17.548 habitantes--, el alcalde ha asegurado que "no es plato de buen gusto para nadie cortar la libertad de las personas", pero ha destacado que "la seguridad y la salud están por encima".

"Si no hemos sabido comportarnos, porque esto, obviamente, es por un mal comportamiento, no se han tomado las medidas... De aquellos barros estos lodos y ahora tenemos que penar con las decisiones que tomen sobre nuestro cierre o el cierre de negocios no esenciales por no haber hecho las cosas bien desde el principio", ha dicho.

En todo caso, Camacho ha señalado que, al margen de que el Ejecutivo autonómico pueda determinar efectivamente restricciones para el municipio bailenense, deberán ser avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Junto a Bailén, en la provincia de Jaén hay otras dos localidades con una incidencia acumulada de covid-19 superior a los mil casos por cada 100.00 habitantes en las dos últimas semanas: Higuera de Calatrava (1.140,1) y Villardompardo (1.033,1). No obstante, en estos dos casos la población es menor de 5.000 habitantes y cabe la posibilidad de que la Junta no establezca limitaciones, como ya ha ocurrido con anterioridad en casos similares.