El ayuntamiento hace entrega de los VIII Premios Jaeneras

Anoche se celebró la Gala de Entrega de la VIII Edición de los Premios Jaeneras en la Sala B del Teatro Infanta Leonor, con el objetivo de reconocer a personas y entidades de Jaén que contribuyen a defender la igualdad real y efectiva de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, acto que estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, el socialista Julio Millán.

El acto contó con un homenaje a las víctimas de la Covid-19 con la emisión de un vídeo guiado por los versos del “Gracias a la Vida” por voz de Juan del Arco. En esta edición, los premios han recaido en Antonia García Luque “Tole”, en la categoría de Ámbito Universitario; Mercedes Miranda Delgado, en Deporte; Noemí Real Quesada, en Empresa; Celes Martínez Alarcón, en Valores Humanos; el Centro Público Alcalá Venceslada, en el ámbito Educativo; Lola Fontecha Heredia, en Artes Cultura y María Luisa Grande Gascón, merecedora del Reconocimiento de Alcaldía.

Las premiadas

Antonia García Luque “Tole”. Antonia García Luque es profesora contratada, Doctora en el Departamento de Didáctica de las Ciencias de la Universidad de Jaén, y un referente en los estudios de género en esta institución. Licenciada en Humanidades, obtuvo el Premio Extraordinario de Grado en 1999 y se doctoró con mención europea por la Universidad de Jaén, defendiendo la primera tesis nacional de Arqueología del género, dirigida por Carmen Rísquez Cuenca. Además de su labor docente en diferentes grados y posgrados, actualmente coordina el Máster en Análisis Crítico de las Desigualdades de Género e Intervención Integral en Violencia de Género y también el Seminario multidisciplinar Mujer, Ciencia y Sociedad (recientemente galardonado con el Premio Menina 2019), habiendo ocupado anteriormente la secretaría de ambos. “Tole” ha señalado que este galardón le ayuda a seguir trabajando en su compromiso en la lucha por la Igualdad de Género” y ha hecho una fuerte defensa del trabajo que hay que hacer para barrer con estereotipos como las carreras universitaria consideradas para mujeres o las discriminación profesional, una cuestión que ha agradecido que también combata la Universidad de Jaén, comprometida con los estos derechos.

Tanto en su faceta investigadora como en la docente, es probada su implicación en la lucha por eliminar la ceguera de género, incorporando la perspectiva de género a todas sus clases. La candidata cuenta con una gran aceptación entre el alumnado, que valora su actuación docente con puntuaciones superiores a la media de la Universidad.

María Luisa Grande Gascón. Es profesora titular de la UJA y Vicedecana en la Facultad de Ciencias de la Salud. Diplomada en Enfermería y Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Doctora por la UJA en el programa: Génesis, Desarrollo y Protección de los Derechos Humanos. Desde muy joven muestra un claro interés por los temas relacionados con la sanidad y salud, que según ella son parte esencial para alcanzar una sociedad más desarrollada. Da a su profesión un fuerte componente trasnacional y de cooperación, donde remarca siempre la importancia que tiene el género en la salud, destacando por ser una prestigiosa docente e investigadora. Ha impartido numerosos cursos y seminarios, y son muchas las publicaciones, ponencias y comunicaciones que sobre “Género y Salud” realiza dentro y fuera de nuestras fronteras, en las que siempre deja clara la importancia que ambas tienen en el desarrollo de un país. Está implicada en muchos proyectos humanitarios de enorme calado en zonas deprimidas en diferentes puntos del mundo. Grande ha dedicado el premio “a las mujeres que nos han precedido”, que “como nuestras madres o abuelas que sin saberlo a veces han sido feministas”. Como vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud ha hecho mención a las mujeres que han trabajado esta pandemia desde el ámbito sanitario y asistencial.

Colegio Alcalá Wenceslada. Se considera merecedor del premio a este centro por su Plan de Igualdad, como medio educativo transformador, a favor de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, de toda la comunidad educativa. Este centro, situado en el barrio de Belén y San tiene las siguientes participaciones, menciones honoríficas y trabajos sobre Igualdad y Prevención de la Violencia de Género:

-Primer Premio por parte del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

-Premio por Buenas Prácticas en el fomento de la igualdad por parte de la Consejería de Educación. La responsable de recoger el premio, Ana María Martos, directora del centro, ha puesto de manifiesto el agradecimiento de la comunidad educativa del colegio por resaltar un trabajo de muchos años por la Igualdad “alzando la voz desde las aulas” en esta materia y apostando por la coeducación.

Lola Fontecha Heredia. Mujer activista cultural y poeta. Pertenece a poetas de Ahora, Tertulia Puerta Abierta a la Imaginación “de par en par” y Grupo literario Oliversando. Autora de dos blogs donde retrata dos de sus pasiones: "Pasos adelante" con el cual lleva más de 10 años y "Lola - Delante de mi objetivo" en el que acompaña sus fotografías con textos propios. Ilustradora del poemario infantil Rebelión en el zoo (Mayo 2017) Coautora del poemario De Mar a Mar (Junio 2019). De su faceta como activista cultural cabe destacar la organización de varios recitales poéticos incluyendo actividades en el mundo educativo donde se hacía presente la figura de Miguel Hernández en el año dedicado a este autor, recalcando el esfuerzo para que la plaza de los Naranjos de Jaén le fuese dedicada a éste con un azulejo esbozado por ella misma, y siendo la Directora de la programación Hernandiana desde la vocalía de Divulgación Cultural. Fontecha ha destacado la importancia de que se aprovechen las caídas en la vida y la lucha contra los prejuicios para aprender y crecer.

Noemí Real Quesada. Diplomada en Educación Física por la Universidad de Jaén. Experta en Expresión Corporal, Didáctica de la Expresión Corporal y Teatro Físico y del Movimiento, por el Instituto Schinca y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Master en Gestión e Internacionalización de las industrias culturales y creativas por la Universidad Complutense de Madrid. Bailarina, coreógrafa y maestra profesional. En el año 1998 y tras finalizar sus estudios en la Universidad de Jaén, crea su primera empresa, Centro FYT (Centro de Actividades Físicas y Terapéuticas), un centro por aquel entonces pionero en Jaén, centrado en actividades físicas para la salud. Posteriormente en 2003 llevada por su pasión a la danza y artes escénicas crea el centro “Álika Danza”, que fue pionero en Andalucía, por ser el primer centro especializado en danza Oriental de la región, siempre aportando su sello propio y realizando una labor de empoderamiento de la mujer y sus capacidades de expresión. La premiada ha puesto de manifiesto su orgullo de haber podido desarrollar su carrera profesional en Jaén y ha remarcado que la danza es una herramienta poderosa de transformación social y más aún en el ámbito de la Igualdad.

Mercedes Miranda Delgado. Campeona absoluta de España de Powerlifting, una disciplina minoritaria y considerada a veces masculina ostenta además el de Andalucía y el Campeonato de España Júnior en esta modalidad. Nacida en Jaén, cursó estudios de primaria, secundaria y bachillerato en el Colegio Cristo Rey de Jaén. Acto seguido se graduó en Derecho en la UJA, y posteriormente en Administración y Dirección de Empresas también por nuestra Universidad. Mercedes es una mujer luchadora, que no ha descuidado su formación académica y con un enorme potencial académico y deportivo que dará mucho que hablar. El galardón lo recogió su madre, María del Consuelo, quien agradeció en su nombre que se reconozca la entrega y el esfuerzo de las mujeres en el ámbito deportivo.

Celes Martínez Alarcón. Celes nació en Siles, en el núcleo de una familia humilde y trabajadora, en una época donde el patriarcado invisibilizaba a las mujeres aún más, no tenían ni voz, ni voto. Y aún así todo lo que ella tuvo en su infancia, fue levantado gracias a su tía y su madre, a quienes nadie agradeció su esfuerzo y sacrificio. En la actualidad es Asesora Especialista en el Área de Igualdad, Bienestar Social y Juventud (Diputación). Celes ha hecho un alegato del valor de seguir implementando políticas de Igualdad a pesar de las adversidades de la crisis. La premiada ha recordado el trabajo de la mujer rural y su papel valiente en la educación de los hijos y ha dedicado el galardón “a los millones de mujeres y niñas explotadas, violadas, mutiladas, asesinadas”; “esa es también una pandemia”.

Las premiadas han recibido una escultura obra de Lola Cueto.

En el acto, Julio Millán manifesto que “todos vosotros y vosotras representáis a todas las que no están aquí sentadas: las que levantan las persianas de sus negocios cada día, las que pelean socialmente para evitar que no haya ni una muerte más por violencia machista, las que a diario se ponen un uniforme y se enfrentan aún a mundos en masculino, las que hacen política en femenino, las abuelas que sin saberlo también abrieron camino en la Igualdad”. Y, en esta línea, ha insistido: “A todas ellas mi reconocimiento como alcalde y mi compromiso de que vuestro trabajo para hacer de Jaén una ciudad más justa e igualitaria no caiga en saco roto”. El máximo responsable municipal ha querido lanzar este mensaje de clara apuesta del Gobierno municipal por acabar con las diferencias por razón de sexo ante un auditorio en el que se sentaban, además de las homenajeadas, miembros de la Corporación Municipal, representantes de colectivos e instituciones representativas de la capital.